Ambra Angiolini, dai due figli con Renga alla crisi con Allegri: ora le voci di un ritorno con l'ex

Ambra Angiolini è un'attrice e conduttrici tra le più famose in Italia. Nata a Roma il 22 aprile 1977, sotto il segno del Toro, ha avuto la fortuna di crescere sotto l’ala di una famiglia speciale. L’interprete è la minore di tre figli, ha una sorella ed un fratello ed i genitori sono stati dei veri e propri capisaldi per lei, specialmente la figura materna. Cantante, attrice, conduttrice, ha raggiunto il grandissimo successo televisivo a soli 15 anni durante il programma cult Non è la Rai, curato da Gianni Boncompagni.

Un successo straordinario che l’ha trasformata in un vero e proprio fenomeno di costume degli anni Novanta. Poi la sua carriera si è sviluppata al cinema e in tv, con tanto di prestigioso riconoscimento. Ambra infatti ha vinto il Nastro d'argento nel 2007 per il film Saturno Contro, di Ferzan Ozpetek. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga relazione con Francesco Renga. Dalla storia con il cantante di Brescia, sono nati due figli: Jolanda nel 2004 e Leonardo nel 2006. Dopo la fine dell'amore con Renga, Ambra ha ritrovato la serenità con Lorenzo Quaglia. Si tratta di un modello di origini friulane che ha posato per tantissime campagne pubblicitarie ed oggi lavora come agente nel settore fashion.

La storia con il modello è ben presto finita, poi Ambra si è legata all'allenatore ex Milan e Juve, Massimiliano Allegri. Anche questa storia tuttavia starebbe vivendo un periodo di crisi: la carriera del tecnico infatti è a un bivio, Allegri è in cerca di una panchina per la prossima stagione e questo potrebbe portare a un allontanamento. La crisi tuttavia, secondo i ben informati, sarebbe dovuta anche a un riavvicinamento tra Ambra e l'ex compagno, Francesco Renga. La Angiolini, reduce dalla conduzione del Concertone del Primo maggio, è ospite domenica 2 maggio a Domenica In, da Mara Venier, su Rai1.

