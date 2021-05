Alessandra Amoroso, dalla storia finita con il manager al sesso: "Va a braccetto con l'amore"

02 maggio 2021 a

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate dal pubblico. Nata il 12 agosto 1986 (sotto il segno del Leone) a Galatina (Lecce), Alessandra si è appassionata di canto sin da bambina: dopo aver vinto un concorso canoro pugliese, Fiori di Pesco, è entrata nella celebre scuola di Amici. Da qui la svolta nella sua carriera, con tanti successi e ora i due nuovi singoli: Piuma e Sorriso Grande. Per quanto riguarda la vita privata, Alessandra è stata a lungo con un suo amico d’infanzia, Luca, che ha rappresentato anche il suo primo grande amore. Nel 2014, però, la loro relazione è giunta al termine.

Alessandra Amoroso, gli amori e la rinascita dopo essere stata in analisi. Le due nuove canzoni

La cantante si è poi fidanzata con il suo manager, Stefano Settepani. I due si sono conosciuti nel 2015 nella redazione di Amici di Maria De Filippi, dove Settepani era tra i produttori esecutivi. Così parlava del suo uomo Alessandra, qualche anno fa: "Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo - ha dichiarato a Gente -. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere". "Oggi sono single - ha invece sottolineato recentemente - Meglio single che mal accompagnata. In questo momento mi sto prendendo tutto il bello che mi sta arrivando e me lo tengo solo per me". Tra le curiosità sul suo conto, per la Amoroso, "il terrore del buio. Da piccola - ha confidato -, quando restavamo a casa da sole, mia sorella spegneva le luci e mi faceva gli scherzi. Ancora oggi dormo con l’abat jour accesa”.

Quanto all'infanzia, la cantante in passato ha spesso ricordato le vacanze estive dai nonni materni in Salento: "A Otranto. Mi portavano a fare il bagno ai Laghi Alimini, ci sporcavamo insieme le mani nella terra per curare l’orto e la sera dormivamo tutti insieme nel lettone. Chiaramente, non prima di aver recitato le preghiere", ha raccontato tempo fa. E non mancano dichiarazioni passate con dettagli più piccanti: "L’amore? È il motore della mia vita. E il sesso? Va a braccetto con l’amore", ha affermato. Alessandra Amoroso è ospite domenica 2 maggio da Mara Venier a Domenica In.

