Da noi a ruota libera, Fialdini con Veltroni e Malgioglio. Gli altri ospiti

02 maggio 2021 a

a

a

Un viaggio tra le tappe fondamentali del nostro Paese a partire dal cuore dell’ultimo libro di Walter Veltroni: il caso Moro. Si aprirà così la nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera” in onda oggi, domenica 2 maggio alle 17.20 su Rai1.

A seguire, saranno ospiti di Francesca Fialdini Greta Scarano, Claudia Pandolfi e Simone Liberati, per parlare di loro stessi e della nuova fiction di Rai1 “Chiamami ancora amore”.

Francesca Fialdini e il mistero sul nuovo fidanzato



Infine Cristiano Malgioglio, protagonista di un racconto in musica dove mostrerà le sue gioie, paure e delusioni e ripercorrerà aneddoti e suoi memorabili incontri con grandi artisti.

Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri resteranno al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

"Chiamami ancora amore" che sarà al centro della trasmissione, è una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, con Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Una serie in tre prime serate, creata da Giacomo Bendotti, in prima visione su Rai1 da domani,lunedì 3 maggio.

Da noi a ruota libera, Martina Colombari e Roby Facchinetti si raccontano da Francesca Fialdini su Rai1

Si tratta di una storia che racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Due mondi così diversi che un tempo apparivano complementari, divengono giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre più distanti fino a diventare decisamente incompatibili. Ma come può un grande amore trasformarsi in un sentimento che rasenta l’odio e il disprezzo? E come gestire tutta l’acredine sgorgata nel rapporto con i figli, spettatori inconsapevoli della disgregazione famigliare come degli affetti fondanti per la crescita di ognuno?

Walter Veltroni, la moglie è l'architetto Flavia Prisco: dal matrimonio le due figlie Martina e Vittoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.