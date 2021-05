Non è l'Arena, Giletti fra caso Grillo, riaperture e Calabria: temi e ospiti

02 maggio 2021 a

a

a

Torna in tv stasera, domenica 2 maggio, un nuovo appuntamento con ’Non è l’Arena', il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7. Massimo Giletti, secondo le anticipazioni ufficiali della trasmissione, intervisterà Michele Santoro dopo le polemiche e il dibattito scaturiti dalle rivelazioni del mafioso Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, contenute nel suo nuovo libro ’Nient’altro che la verità’.

Caos a Firenze: durante il coprifuoco gente in piazza per protestare contro le restrizioni. Giletti: "Una rivolta pacifica" | Video

Poi eccoci ad un altro tema caldo. In primo piano c'è infatti anche il caso Grillo. Molte le novità sull’inchiesta della Procura di Tempio Pausania che accusa di violenza sessuale il figlio Ciro e i suoi tre amici nei conforti di due giovani studentesse milanesi. In studio Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Luca Telese, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto.

Si tornerà poi in Calabria, dove ai problemi endemici che affliggono la sanità regionale e non solo si aggiungono le difficoltà della campagna vaccinale. Cos’è successo a Cariati? E come si è comportato chi ha gestito la sanità locale? Al centro della puntata anche il buco di bilancio dell’Asp di Cosenza. Com’è stato possibile? Se ne parlerà con Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Nicola Morra e Lino Polimeni.

Lite Paragone-Morani. Lui: "Non mi vaccino, non è sicuro". Lei: "Vergognati, fai danno al Paese". E svela la sua malattia | Video

A una settimana dalle prime riaperture le telecamere di ’Non è l’Arena' continueranno a raccontare le proteste di molti ristoratori contro alcune scelte fatte dal governo come il coprifuoco alle 22, le aperture solo all’estero, il pass vaccinale e le isole Covid-free. Quest’ultima è davvero una discriminazione rispetto alle altre zone del paese?

Giletti si collegherà in diretta con due città, Firenze e Cesenatico. Per il dibattito in studio Vauro, Alessandro Cecchi Paone, Andrea Romano e Daniela Santanchè. Una nuova puntata che non mancherà di far parlare, con nuove rivelazioni e polemiche "annunciate". L'appuntamento è in prima serata alle ore 20.30 su La7.

Giletti, addio a La 7? C'è l'ipotesi di un clamoroso ritorno in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.