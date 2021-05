Barbara d'Urso, Domenica Live: gli ospiti segreti. La scelta del 2 maggio

02 maggio 2021 a

Attesa per la puntata di oggi, domenica 2 maggio 2021, di Domenica Live, condotta da Barbara d’Urso. L'appuntamento è su Canale 5. Primo pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset con la versione allungata di Domenica Live. Ben quattro ore di diretta per il programma di Barbara d’Urso che dedicherà la prima parte di puntata all’attualità. A seguire, il salotto della conduttrice campana si arricchirà di nuovi ospiti con cui parlare dell’Isola dei Famosi e di scoop imperdibili.

Nel corso dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, d’Urso non ha voluto dare molte anticipazioni circa la trasmissione domenicale. Ma ha sottolineato che ci saranno tantissimi cose di cui parlare e altrettanti ospiti con cui trascorrere il pomeriggio. Questa ormai appare una scelta ben precisa: tenere segreti gli ospiti della trasmissione della domenica. Barbara d'Urso era infatti abituata a dare informazioni il venerdì al termine del suo programma Pomeriggio 5 che conclude gli sforzi settimanali.

E così nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio cinque, nonostante abbia come al solito dedicato gli ultimi minuti del programma alle anticipazioni di Domenica Live, si è limitata a annunciare ai suoi telespettatori che ci saranno “tantissime cose e tantissimi ospiti“, senza tuttavia rivelare di chi si tratterà e quali argomenti verranno trattati e approfonditi.

Ricordando poi a tutti le persone che la seguono che “il mio cuore è vostro tutta la settimana e anche, ovviamente, la domenica”, ha dato loro l’appuntamento per le 14:30 circa sempre sul Canale 5.

La Carmelita Nazionale spera di poter replicare anche questa domenica gli ascolti della scorsa domenica, per i quali aveva ringraziato il suo amato pubblico con un post su Instagram:

Grazie perché anche ieri Domenica Live prende la linea al 9% di share e nel corso delle 4 ore di diretta arriva a picchi del 15% con oltre 2 milioni di spettatori! E con oltre 40 minuti di pubblicità totali! Non è facile a fine stagione creare un nuovo appuntamento dopo anni di assenza in quella fascia ma voi ci siete A dopo!!!”

