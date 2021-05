Domenica In, Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso si raccontano. Da Mara Venier anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia

02 maggio 2021 a

Una puntata ricca di ospiti quella di "Domenica In" che va in onda oggi, domenica 2 maggio 2021 su Rai1. Si comincia con l'attualità e segnatamente con le notizie relative alla pandemia. Mara Venier avrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare il punto sulle nuove riaperture, sulla variante indiana e non mancheranno passaggi sulla campagna vaccinale che è entrata nel vivo nel Paese.

Nella puntata di oggi, che è sempre in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la cantante Alessandra Amoroso sarà in studio per presentare i suoi nuovi singoli ’Piuma' e ’Sorriso Grande' mentre Ambra Angiolini, reduce dalla conduzione del concertone del 1° maggio, si racconterà tra carriera e vita privata. Un concertone, quello presentato da Ambra, che ha scatenato polemiche accanto a big di primo piano che hanno deliziato i fans. Insieme a "zia Mara", Ambra non mancherà di certo di fare qualche passaggio anche su questo.

Quindi Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a due anni dal loro matrimonio, ripercorreranno le loro carriere tra cinema, impegno sociale e aneddoti di vita privata, ed Enrico Nigiotti interpreterà il suo nuovo singolo ’Notti di luna'. Il programma storico del pomeriggio domenicale della rete ammiraglia Rai, prevede anche attualità e informazione d'approfondimento - come annunciato - insieme a personaggi dello spettacolo. Così sono stati annunciati dalla Rai, in una nota, per lo spazio informativo su vaccini e Covid il professor Luca Richeldi, direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma, in collegamento Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, Giovanna Botteri da Pechino e Albano Carrisi, per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo. Fra ospiti in studio e collegamenti si annuncia una puntata scoppiettante della trasmissione di Mara Venier che apre così il mese di maggio all'insegna dell'intrattenimento e dell'informazione.

