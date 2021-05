Ilary Blasi e Francesco Totti a Montecarlo. Party esclusivo per i 40 anni della presentatrice

02 maggio 2021 a

Ilary Blasi ha festeggiato i suoi primi 40 anni a Montecarlo insieme al marito Francesco Totti, ai parenti stretti e agli amici inseparabili. La presentatrice de L'Isola dei famosi ha compito gli anni venerdì 28 aprile ma, probabilmente a causa degli impegni televisivi, ha festeggiato solo sabato 1 maggio con un viaggio e una festa a Montecarlo.

Un party in forma ridotta viste anche le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria tuttavia la festa è stata piena di risate e momenti di spensieratezza. La stessa Ilary Blasi ha pubblicato diversi video nelle sue storie Instagram nel quale si nota l'atmosfera pittoresca della serata con diversi uomini, amici di famiglia, che hanno addirittura sfilato per lei indossando abiti da donna. Nel video si nota il figlio Christian e la sorella Silvia Blasi mentre l'altra, Melory, ha appena partorito e non c'era.

In uno dei filmati si nota la vista suggestiva del Principato dalla stanza d'hotel. Montecarlo è una delle mete preferite da Ilary e Francesco Totti che spesso si concendono dei momenti romantici in questi posti. A Montecarlo vige il coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino, con gli hotel che restano aperti.

Il giorno del compleanno lo storico capitano della Roma aveva pubblicato su Instagram una romantica dedica alla moglie: "La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40, abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa,ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio". Sulle stories poi il capitano giallorosso aveva pubblicato una serie di foto insieme alla moglie per celebrare i suoi 40 anni. Il post ha collezionato migliaia di like e commenti. Ilary Blasi e Francesco Totti si conobbero infatti quando la donna aveva solo 20 anni. Un lungo corteggiamento poi i due hanno deciso di mettersi insieme per poi sposarsi e diventare una famiglia (hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel). Una storia d'amore che è stata ripercorsa anche dalla serie "Speravo de morì prima" che è andata in onda su Sky nelle scorse settimane.

