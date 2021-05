Amici 2021, "Tu rimani, esce lui". Il verdetto di Maria De Filippi nel Serale di sabato 1 maggio

02 maggio 2021 a

Amici 2021 Serale, il verdetto della settima puntata in onda su Canale 5 sabato 1 maggio, arriva dopo la mezzanotte ed è Maria De Filippi a comunicarlo nella casetta ai due ragazzi che si sono battuti nel ballottaggio. per restare.

La conduttrice prima parla con Samuele: "Resterà Alessandro", comunica al ragazzo che è con Giulia in camera. Poi si rivolge da Alessandro dicendo: "Tu rimani, sarà Samuele a dover lasciare". Gli spoiler erano azzeccati (il programma è registrato). Nell'ultimo confronto a tre, l'allieva di Alessandra Celentano, Serena, è stata salvata dalla giuria e Samuele e Alessandro hanno lottato per un posto nella casetta di Amici 2021. Dopo la loro doppia esibizione finale, Maria De Filippi aveva mandato tutti in casetta per il verdetto della giuria che è arrivato così come successo nelle puntate precedenti. Giulia piange, lacrime per l'amico. La sfida aveva comunque dato l'impressione che quello sarebbe stato il verdetto con Samuele Barbetta eliminato.

Maria De Filippi si era complimentata con entrambi: "Siete stati bravi tutti e due, veramente".

Giulia aspetta il verdetto con Samuele e teme l'uscita tanto che poi la ragazza si scioglierà in un pianto. "Lo seguivo già da prima su Instagram, l'ho sempre stimato. Mi chiedevo come facesse a fare tutti quei movimenti!", dice Giulia a Maria De Filippi la quale parla a lungo con Samuele.

"Alcune volte mi sento unico, ma tante volte no", afferma Samuele. Maria De Filippi lo incoraggia sull'unicità che riesce ad esprimere, poi arriva la comunicazione del verdetto negativo per lui e felice per Alessandro. Superata la delusione Sam ringrazia ancora una volta Maria: "Se non ci fossi stata tu forse non sarei nemmeno entrato". Così va in archivio una puntata che non mancherà di far discutere e ricca di emozioni in attesa della prossima puntata.





