Oroscopo Corriere, previsioni segno per segno di domenica 2 maggio 2021

Oroscopo del Corriere di domenica 2 maggio 2021, le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

Qualunque cosa tu scelga di fare sarà un'impresa di successo. Sei motivato e aperto a nuovi modi di fare le cose, desideroso di organizzarti al meglio.



TORO

Giornata all'insegna della creatività, del divertimento e della socialità: potrebbero essere in programma alcune attività con i bambini.

GEMELLI

Sei pieno di idee brillanti! Non avrai problemi a intrattenere te stesso e gli altri, se necessario, con giochi, letture e conversazioni interessanti.



CANCRO

La tua mente si muove molto velocemente, motivo per cui hai così tante idee per la testa! Ti farà piacere entrare in contatto con amici e parenti.



LEONE

Potresti avere alcune idee originali per incrementare le tue entrate. Non sottovalutarle: nei prossimi giorni potrai a proporle a un capo o a un esperto.

VERGINE

Condividi i tuoi pensieri con gli altri perché saranno interessati e godrai di un pubblico riconoscente. La giornata si presta alla socialità.

BILANCIA

Mentre altri si sentono più socievoli, tu potresti volerti dedicare a faccende personali perché hai il tempo per farlo e non vuoi rimandare.



SCORPIONE

Giornata intrigante: potresti interagire con un amico o un parente e scoprire qualcosa su di te che non immaginavi potesse mai venire fuori.

SAGITTARIO

C’è chi ti vedrà particolarmente brillante, anche se un po' "insolito": forse ti imbatterai in qualcuno che rimarrà sorpreso dal tuo modo di fare.



CAPRICORNO

Giornata ricca di discussioni: filosofia, politica, religione, psicologia, amore. Tutto ti intrigherà perché ti sentirai aperto a nuovi modi di vedere le cose.

ACQUARIO

Potresti avere alcune idee su come affrontare alcune controversie nate nei giorni precedenti. Saprai influenzare i membri della tua famiglia.

PESCI

Una conversazione con un partner o un amico intimo sarà particolarmente vivace. Potresti imparare alcuni dettagli sorprendenti su un argomento!

