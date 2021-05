Amici 2021, spoiler Serale 1 maggio: ospiti ed eliminato

01 maggio 2021 a

Va in onda stasera, sabato 1 maggio in prima serata su Canale 5, la settima puntata Serale di Amici 2021. La puntata, come le precedenti è registrata e qui raccontiamo che cosa succederà. Se non volete spoiler la vostra lettura deve fermarsi qui.

Intanto veniamo agli ospiti della serata che come sempre sono di primissimo piano. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto nuovamente in studio Nino Frassica e Loredana Bertè insieme a Giordana Angi. Le due cantanti presenteranno il nuovo singolo Tuttapposto.

Il sito specializzato davidemaggio.it , fa poi il punto di ciò che accadrà nella sfida. Le tre squadre in gara sono così arrivate alla settima puntata: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia e Samuele.

Nella prima manche, come riporta il sito citando come fonte le "spie" de Il Vicolo delle News, la squadra Peparini-Pettinelli sfida il team Arisa-Cuccarini e vince. Salvato Tancredi, al ballottaggio va il ballerino Alessandro.

Nella seconda manche Peparini e Pettinelli contro il team Celentano-Zerbi, perdendo. A rischiare l’eliminazione è il ballerino Samuele (salvati Aka7even e Giulia).

Nella terza manche la squadra Celentano-Zerbi rinnova la sfida con Peparini e Pettinelli, che questa volta vincono. Salvati Deddy e Sangiovanni, al ballottaggio finisce la ballerina Serena.

Il ballottaggio finale per decretare la definitiva eliminazione della puntata è una sfida di ballo tra Alessandro, Samuele e Serena. Viene riammessa subito in gara la ballerina voluta ad Amici da Alessandra Celentano. Gli altri due scoprono il nome dell’eliminato una volta rientrati in casa, come già successo in precedenza.

Nelle sfide, decisivo è stato il giudizio della giuria esterna, composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. Il pubblico ha potuto nuovamente votare il proprio allievo preferito in corsa per il Premio Tim di 30.000 euro; la ballerina Giulia è prima per la settima volta. Un classicone, ormai.

