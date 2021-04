Pio e Amedeo, il bacio appassionato a Laura Chiatti: "Tutta questa lingua?"

01 maggio 2021 a

Puntata ricca di sorprese e momenti di divertimenti quella di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo giunto venerdì 30 aprile 2021 alla terza e ultima puntata. Tra gli ospiti anche Laura Chiatti. L'attrice umbra - è nata a Castiglione del Lago - si è prestata a uno sketch con i due pugliesi.

Pio e Amedeo infatti vogliono fare un film liceale con Laura. L’attrice sta al gioco, ma dà alcune indicazioni ai padroni di casa: “manca come minimo la colonna sonora…”. Ed ecco che entra in scena Nina Zilli, altra ospite di questa puntata. Nina Zilli canta il brano 50 mila mentre Pio deve baciare Laura Chiatti, che in questa gag interpreta sua moglie. Il loro rapporto è finito e Amedeo, che fa il regista, continua a rimproverare Pio per la sua interpretazione. Da regista ad amante, tocca ad Amedeo provare a baciare Laura Chiatti. Lui non ci pensa due volte e bacia in bocca la Chiatti. “Sono sconvolta! non mi aspettavo questa lingua”, dice lei scioccata facendo finta di essere sorpresa e senza parole. E poi ancora, altro bacio di Amedeo. L’attrice lo costringe a baciare Pio allo stesso modo e con la stessa passione. Delirio in studio: momento top della serata tra gli applausi scroscianti.

In precedenza, prima della scena, Laura insieme a Pio e Amedeo hanno discusso della differenza tra cinema e tv: "Perché certe cose al cinema si possono fare e in tv no??" sempre continuando sul tema degli stereotipi e delle cose che non si possono dire e fare in televisione. E così ecco che, oltrepassata la mezzanotte, i due conduttori infrangono un altro tabù e si lasciano andare ad una lunga "pomiciata", simulando la scena prima tra Amedeo e Laura Chiatti, poi con lo stesso Pio, tra le risate dello studio. Missione riuscita.

