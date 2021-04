Eros Ramazzotti e il lato B di Michelle Hunziker: "Penso sia in forma ancora adesso"

30 aprile 2021 a

Eros Ramazzotti grande protagonista nella prima parte di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in prima serata su Canale5 oggi venerdì 30 aprile 2021. Il cantante si è esibito nella prima parte dello spettacolo.

Felicissima Sera, Eros Ramazzotti, Laura Chiatti e Malena tra gli ospiti di Pio e Amedeo

I due showman pugliesi iniziano l'intervista scomoda sparando subito una cartuccia al veleno: fanno vedere la foto del lato B di Michelle Hunziker, quella che l'ha resa popolare per la campagna pubblicitaria dell'intimo Roberta. Il cantante prova a evadere - chiedendo alla coppia di far vedere i calli "che avete tra le mani" - ma poi deve cedere e dice: "Penso che anche adesso sia in forma. Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto. L'ho riconosciuta guardandola di spalle? No, no, dagli occhi. Mi piacevano gli occhi". Sono ormai passati oltre ventincinque dall'iconico spot che ha reso famosa Michelle ma ancora se ne parla ed è rimasto nella memoria di tutti. Proprio la showgirl rivelò su Instagram che firmò con la promessa che nessun avrebbe mai rivelato il volto di quel lato B. Quella pubblicità entrò nella storia, al punto che fu fatta una legge per togliere dall'autostrada quei cartelli al fine di evitare distrazioni.

Poi la domanda tagliente di Pio e Amedeo: "Tutta Italia vuole sapere questa cosa da Michelle: perché ride sempre? Che c*** c'ha da ridere?". La risposta di Eros Ramazzotti: "Ma perché non lo chiedete a lei? A letto, vi assicuro, non rideva. Almeno lì". Poi Eros Ramazzotti ha cantato un medley di canzoni con Pio e Amedeo con tutti i suoi maggiori successi. Proprio i due pugliesi hanno poi annunciato che il cachet Eros ha deciso devolverlo a tutte le maestranze della musica che non lavorano a causa del Covid.

