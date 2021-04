Eros Ramazzotti, due matrimoni a rotoli con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Il cantante ha tre figli

30 aprile 2021 a

a

a

Eros Ramazzotti è una delle icone del pop italiano. Le sue canzoni sono state cantate da generazioni intere di italiani da metà degli anni '80 in poi. Oltre che per la musica è stato spesso protagonista anche del gossip per le sue storie e i suoi matrimoni che hanno fatto sognare migliaia di fans. La prima donna che è riuscita a portarlo all'altare è stata Michelle Hunziker, la biondissima showgirl svizzera. La coppia sembrava affiatatissima tanto che insieme hanno avuto, nel 1996, una figlia, Aurora, la primogenita di Eros che oggi è diventata una star dei social e della televisione. Si sposarono nel 1998 nella fantastica cornice del castello Orsini-Odescalchi di Bracciano poco fuori Roma, in presenza di numerosi vip tra cui Tina Turner che cantò alla cerimonia. Ma il loro matrimonio naufragò nel 2002. La coppia divorziò ufficialmente 7 anni dopo, nel 2009.

Successivamente Eros ha ritrovato l’amore grazie a Marica Pellegrinelli. Dall’unione con la modella, il cantante ha avuto altri due figli: Raffaella Maria – nata nel 2011 – e Gabrio Tullio – nato nel 2014. Purtroppo anche in questo caso la relazione è naufragata poco prima della fine del 2019. Al momento non si hanno notizie di nuove relazioni del cantante che negli ultimi tempi è rimasto lontano dai riflettori.

Nina Zilli e i suoi amori. Oggi c'è solo Danti

Questa sera, venerdì 30 aprile, sarà ospite dello show Felicissima sera condotto da Pio e Amedeo su Canale 5 a partire dalle 21.20. FQmagazine ha lanciato uno spoiler su quello che avverrà durante la puntata. “Sarà seduto sul divano con noi, ci saranno dei momenti di imbarazzo anche per lui. Spesso i cantanti vengono e dicono ‘Ok ma faccio la promozione del mio disco’ lui invece assolutamente no. Ad un certo punto è venuto fuori questo momento karaoke, esilarante, non abbiamo tagliato nulla. Abbiamo cantato 6-7 pezzi di Eros uno dietro l’altro", hanno anticipato i due conduttori.

Felicissima Sera, Eros Ramazzotti, Laura Chiatti e Malena tra gli ospiti di Pio e Amedeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.