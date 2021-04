Nina Zilli, tutti gli amori della cantante. Oggi è fidanzata con Danti

30 aprile 2021 a

Nina Zilli e i suoi amori. La cantante originaria di Piacenza, 41 anni, oltre che per la sua grandissima voce soul ha fatto spesso parlare per le sue storie sentimentali. Quasi tutte vissute sotto ai riflettori e con colleghi del mondo dello spettacolo. Attualmente l'artista, il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta, sta con il collega cantante Danti. E' un rapper, nonché celebre autore di hit di successo, molto famose tra i giovanissimi, come Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio di Rovazzi.

Nina Zilli ha conosciuto Danti la collaborazione del brano Tu e d’Io: ne è nato un amore che è stato ufficializzato sui social alla fine del 2020. La coppia al momento non sembra conoscere crisi. Ma in passato la cantante è stata protagonista di altre storie sentimentali finite all'attenzione del gossip. In verità quando era adolescente -ha raccontato più volte Nina Zilli - non si sentiva attraente. "Ero un po' nerd, ero sfigata e un po' cicciottina". Ma dopo che è arrivata seconda a Miss Liceo è cambiato tutto. Ha iniziato a credere in lei e si è affermata come cantante.

Dopo una storia di due anni e mezzo con il primo fidanzatino, è stata legata per sette anni a Riccardo Gibertini, un musicista con cui ha condiviso il palco e la vita reale. "Ma eravamo diventati come fratello e sorella", ha confidato in un'intervista parlando delle ragioni della rottura. Poi c'è stata l'importante storia con Neffa che è andata avanti per anni. "La nostra era una storia di incompatibilità: io avevo chiaro in testa che cosa provavo, lui no. E quando si arrivava alla domanda chiave – sei innamorato? – lui non sapeva rispondere", raccontò a Vanity Fair. Successivamente c'è stato il rapporto con Stefano Mancinelli, giocatore di basket e capitano della squadra Fortitudo Bologna e poi con il pittore pugile Omar Hassan.

Nina Zilli sarà ospite questa sera, venerdì 30 aprile, dello show Felicissima Sera condotto da Pio e Amedeo su Canale 5 alle 21.20.

