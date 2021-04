Davide Shorty, da X Factor a Sanremo e la relazione con Alba Plano

30 aprile 2021 a

Davide Shorty, all'anagrafe Davide Sciortino, è tra gli ospiti di Propaganda Live, la trasmissione condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro, su La7 oggi venerdì 30 aprile 2021.

Il cantante, classe 1989 e originario della Sicilia, ha raggiunto la fama grazie al Festival di Sanremo. Nell'ottobre 2020 viene infatti selezionato per AmaSanremo (ovvero cinque delle sei serate che compongono Sanremo Giovani 2020) con il brano Regina. Il 17 dicembre raggiunge la finale del programma, al termine della quale entra nell'elenco degli 8 giovani artisti (6 di Sanremo Giovani e 2 di Area Sanremo) partecipanti al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte. Nella kermesse, oltre a classificarsi secondo, vince il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", il Premio Lunezia e il Premio "Enzo Jannacci". Fa tanta gavetta negli anni Duemila, per alcuni anni si trasferisce a Londra, e nel 2015 partecipa al programma X Factor classificandosi terzo. Nel 2017 il primo album da solista, Straniero. Nell'estate 2020 esce il singolo Canti ancora?! in collaborazione con Elio. Un mese fa pubblica l'EP Fusion a metà, prima parte del secondo album in studio distribuito proprio oggi 30 aprile con il titolo Fusion.

C'è molto mistero sulla vita privata del cantante siciliano. Per alcuni anni è stato fidanzato con Alba Plano, una cantante palermitana che da diversi anni vive stabilmente fuori dall’Italia e che si è esibita anche con la band della celebre cantante scomparsa prematuramente, Amy Winehouse. In Italia la giovane artista si è fatta invece conoscere anche grazie alla sua partecipazione ai casting del talent show X Factor dove si era presentata proprio con Davide Shorty. I due, secondo alcune indiscrezioni e i pochi indizi lasciati sui social, da un po' di tempo non dovrebbero fare più coppia.

