Noemi, l'amore per il marito Gabriele Greco. Ecco come è riuscita a dimagrire

Noemi è una delle voci più aggressive e caratteristiche della musica italiana. Romana, 37 anni vero nome Veronica Scopelliti, negli ultimi mesi la cantante è cambiata molto come si capisce dalle foto dove si nota che è è molto dimagrita. Il segreto della perdita di peso sta tutto in una dieta personalizzata che ha seguito a partire dal lockdown del 2020. E' stata lei stessa nei mesi scorsi a raccontare tutto. Lei stessa ha poi rivelato a Vanity Fair di essersi sottoposta a una dieta personalizzata, predisposta per lei da un nutrizionista. Nel 2020, poi, ha adottato il Metodo Tabata per dimagrire, con risultati sorprendenti. Nel febbraio 2021, pochi giorni prima della sua partecipazione a Sanremo ne ha parlato alla rivista “Ero ferma. Paralizzata. C’erano delle cose che m’inchiodavano. Un muro che mi impediva il viaggio. Sentivo il bisogno di dinamismo e rivoluzione, ma non sapevo come agirlo. Così, ho iniziato a fare i conti con me. “Io non sono una che ha mai voluto cambiarsi i connotati. Mi sono sempre accettata con i miei difetti. Ma a un certo punto quello che ero diventata fuori non mi rappresentava più. Mi guardavo e pensavo: 'Tu non sei questa'. Dovevo fare ordine, e ora che c’è è tutto nuovo, come se avessi ricominciato, come se fossi nel mio giardino inesplorato e ogni filo d’erba è stupore che mi godo". Poi ha concluso: “Non si dimagrisce perché la società ci vuole magri, ma perché tu lo vuoi. Io l’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io.

Al fianco di Noemi c'è sempre il marito-collega Gabriele Greco che suona il basso elettrico nella sua band. I due musicisti stanno insieme dal 2008 e inizialmente non lavoravano insieme. poi in una situazione di emergenza Gabriele ha dovuto suonare pr Noemi e da allora lei lo ha voluto sempre sul palco. Si sono sposati nel 2018 a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Questa sera, venerdì 30 aprile, sarà ospite di Felicissima Sera lo show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5 a partire dalle 21.20.

