Rajae Bezzaz, quanti flirt: da Pizzagalli a Fabrizio Corona fino all'ex di Valeria Marini

01 maggio 2021 a

a

a

Rajae Bezzaz è una apprezzata inviata di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale5. Prima tuttavia ha iniziato la sua carriera come concorrente del Grande Fratello. Poi appunto è approdata a Striscia dal 2015, con servizi molto interessanti. Rajae si è trasferita in Italia a soli 9 anni e ben presto i suoi interessi hanno preso la direzione del mondo dello spettacolo, che ha ben presto fuso con alcuni temi che le stanno particolarmente a cuore, ovvero il confine culturale tra Occidente e Islam.

Don Davide Banzato, il fidanzamento durato tre anni: poi il ritorno in seminario

Rajae Bezzaz è nata a Tripoli, in Libia, il 20 luglio 1989, sotto il segno del Cancro. Nel 1998 si è trasferita in Italia dove ha studiato teatro e dove ha coltivato assiduamente la passione per la recitazione. Nel 2011 è entrata appunto nella casa del Grande Fratello che le ha spalancato le porte ad alcune sit-com e ai film AmeriQua e Maschi contro femmine. Per quanto riguarda la vita privata, in passato si è vociferato di una relazione con Stefano Maniscalco, ex fidanzato di Valeria Marini, ma non è mai stata confermata. Ancora prima alcune riviste di gossip hanno scritto come lei avesse una relazione con Fabrizio Corona e anche con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Maurizio Pizzagalli.

Anna Tatangelo, dopo Gigi D'Alessio è serena con Livio Cori: "Voglio altri figli, ho solo 34 anni"

Tra le curiosità legate al suo conto, il nome di Rajae significa speranza. Rajae ama moltissimo l’Italia e si sente italiana a tutti gli effetti, nonostante sia molto legata alle proprie origini libiche. Il suo servizio sulla carne “halal”, e cioè macellata secondo i precetti islamici, venne inviato alla redazione di Striscia la notizia suscitandone grande interesse. Da quel momento la ragazza è entrata a far parte degli inviati speciali del tg satirico. Ora è uscita la sua autobiografia dal titolo L’araba felice. Rajae è ospite sabato 1 maggio su Canale5 a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin.

Striscia la notizia, nuova edizione stasera lunedì 28 settembre 2020 su Canale 5: novità e anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.