Laura Chiatti attaccata sui social: "Sei dimagrita troppo". Ma al suo fianco c'è sempre Marco Bocci e i figli

30 aprile 2021 a

a

a

Laura Chiatti è delle delle attrici più affascinanti del panorama italiano. Originaria di Castiglione del Lago, 39 anni, come molti protagonisti del mondo dello spettacolo è molto attiva sul mondo dei social dove talvolta è diventata anche vittima dei "leoni da tastiera". E' accaduto qualche giorno fa quando ha postato una foto con una scollatura ben vistosa e dove appariva dimagrita rispetto al passato. "Eri stupenda, perdonami ma stai esagerano con il dimagrimento", "Mangia di piu perche hai perso tutte le tue bellezze hai un dimagrimento orribile non stai bene..", sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto alla foto. "“Pensa per te, ma chi te conosce”. ha tagliato corto l'attrice rispondendo a uno di questi commenti. Postando la foto aveva citato Vittorio Gassman: “Recitare non è molto diverso da una malattia mentale: un attore non fa altro che ripartire la propria persona con altre. È una specie di schizofrenia".

Insomma non ci sono segreti da svelare intorno al dimagrimento sospetto. Tanto è vero che proprio oggi, venerdì 30 aprile, ha pubblicato una foto in forma ottima. Non ci sono problemi nemmeno con il marito Marco Bocci. La loro storia d'amore non conosce crisi e il legame è forte come testimonia la "complicità" che i due mostrano anche sui social. Qualche giorno fa Laura Chiatti ha pubblicato il video di un litigio in autostrada del marito appoggiandone le ragioni. I due sono sposati dal 2014. Il loro matrimonio è stato celebrato il 5 luglio 2014 a Perugia nella Basilica di San Pietro. La coppia ha due figli, nati entrambi a Perugia: Enea (2015) e Pablo (2016). Prima del fidanzamento con Bocci, all'inizio del 2014, Laura Chiatti aveva avuto nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino, seguita da una relazione con il modello e attore Francesco Arca. Dal 2010 al 2013 ha avuto una storia con il cestista Davide Lamma.

Laura Chiatti è cresciuta a Castiglion del Lago. Suo padre era metalmeccanico e la madre aveva un negozio di abbigliamento. Inizia a coltivare la passione per il mondo dello spettacolo già a 11 anni inizia a studiare canto e a 12 partecipa alla tappa di Marsciano del Karaoke. Prova a sfondare nel mondo della musica con due dischi in inglese, ma invece il successo arriverà come modella dopo aver vinto Miss Teenager per poi entrare nel mondo della televisione e del cinema.

Questa sera, venerdì 30 aprile, sarà ospite di Felicissima Sera lo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.