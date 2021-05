Giulia, lettera d'amore a Sangiovanni: "Nonostante tutto siamo la coppia perfetta" | Video

01 maggio 2021 a

a

a

Giulia Stabile e Sangiovanni, all'anagrafe Giovanni Damian, sono rispettivamente una ballerina e un cantante dell'edizione di Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi. Sabato 1 maggio andrà in onda la settima puntata del Serale, con tanti colpi di scena e altrettanti protagonisti, tra cui sicuramente Giulia e Sangiovanni, diventati una coppia nel corso dell'esperienza nella scuola.

Nei giorni scorsi, Giulia ha scritto una lettera romantica al suo amore: "Dirti col labiale 'ti amo' nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire 'che bella che sei' dopo la doccia, struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi - ha scritto -. Darti la mano nel tragitto casetta. Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa o più di uno sulla guancia. Dormire con te. Darti un bacio ogni volta che esco di casa come facevo con i miei genitori. Perché quello di baciare (sulle labbra) è un gesto puro che rappresenta la parola o le parole: 'ti amo. Sorridere guardandoti senza dire nulla, quando vorrei dirti quelle due paroline, o semplicemente che ti trovo sempre bellissimo, che sei speciale o che vorrei baciarti anche. Vedere che fai le cose brutte a Marius".

Giulia, con Sangiovanni il suo primo bacio: "A 18 anni, ma pensavo di darlo a 40"

Giulia ha proseguito ancora: "Ci sono davvero troppe cose che mi mancheranno di noi e sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte - ha aggiunto -. Anche perché so che ce ne sono tante altre anche piccolissime delle quali mi accorgerò veramente quando purtroppo non passeremo più questo tempo insieme. E poi vorrei tanto rivivere tutto ogni volta, soprattutto il primo bacio che non dimenticherò mai. Nonostante tutto, siamo la coppia perfetta. Grazie Cupido". Il desiderio di Giulia e Sangiovanni è quello di continuare la loro storia anche finita l'avventura nel talent show. Intanto sabato 1 maggio saranno di nuovo protagonisti nel Serale di Amici.

Sangiovanni e Giulia, festa per il disco di platino di lui: la ragazza fa la battuta e scatta il bacio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.