Anna Tatangelo, dopo Gigi D'Alessio è serena con Livio Cori: "Voglio altri figli, ho solo 34 anni"

Anna Tatangelo è una cantante tra le più famose in Italia. Pochi giorni fa è uscito il suo nuovo singolo, Serenata, con tanto di copertina bollente in cui la Tatangelo appare in tacchi a spillo e perizoma. Tanti i suoi brani di successo, tra cui Ragazza di periferia. La sua notorietà al grande pubblico dovuta anche alla storia d'amore con Gigi D'Alessio, con il quale ha avuto il figlio Andrea. Sempre per quanto riguarda la vita privata, dopo un periodo difficile anche per la separazione con il cantante, oggi la Tatangelo sembra aver ritrovato una nuova serenità al fianco di un altro cantante, il rapper napoletano Livio Cori: “Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande - ha spiegato a Verissimo da Silvia Toffanin -. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”. La Tatangelo si è espressa pure sul desiderio di avere altri figli: "Certo, assolutamente sì, ho solo 34 anni, non smetto mai di pensare alle cose belle", ha aggiunto.

Accanto a lei al momento c'è appunto Livio Cori, tre anni in meno. Con lui, Tatangelo condivide l'amore per la musica: nato a Napoli, e più precisamente nei popolari quartieri Spagnoli, nel 1990, è un rapper e attore italiano che ha iniziato a scrivere le sue canzoni sin da giovanissimo, intorno ai 15 anni. Anna è tornata poi a parlare della lunga relazione con D'Alessio: "Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato, c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni”, ha confidato.

La cantante ha quindi concluso: "Errori? Li facciamo tutti - ha detto -. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera, sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”. La Tatangelo è ospite venerdì 30 aprile su Rai1 a Top Dieci, da Carlo Conti.

