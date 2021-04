Elio, chi è il leader delle Storie Tese. Il vero nome e la malattia del figlio

30 aprile 2021 a

Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, leader del complesso Elio e le Storie Tese, è tra gli ospiti di Propaganda Live, il programma cult condotto da Diego Bianchi su La7 che parla di attualità con tante parentesi di sana ironia.

Sessanta anni da compiere a luglio, Elio è il fondatore nel 1980 del mitico gruppo a cui ha dato anche il nome. Voce solista della band, si esibisce suonando anche la chitarra e il flauto traverso, strumento in cui si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. È stato inoltre giudice di X Factor dalla quarta alla settima e della nona edizione. Artista eclettico, conta, tra l'altro, partecipazioni a opere teatrali (L'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, Storia di amore e di anarchia, musical di Lina Wertmüller) e ha all'attivo numerose collaborazioni a dischi di musica leggera, tra cui quella con Giorgio Conte, con cui ha cantato Modulazione di frequenza nell'album Giorgio Conte del 1993. Insieme a Faso, Rocco Tanica, Cesareo, Mangoni e Linus conduce la trasmissione radiofonica di Radio Deejay Cordialmente, in onda dal 1993. Ha composto quasi tutte le sigle di Mai dire Gol partecipandovi diverse volte come ospite nei vari anni. Nel 2001 è stato ospite fisso della trasmissione con tutto il gruppo che, per l'occasione, ha preso il nome di "Tripudio Intestinale". Parallelamente ha portato avanti anche la carriera da doppiatore (Butt-head del cartone animato Beavis and Butt-Head, poi Austin Powers - La spia che ci provava, Terkel in Trouble e ha prestato la voce anche a Pino il Pinguino, mascotte della pubblicità della Vodafone). Nel 2002 pubblica, in veste di pianista e chitarrista, il singolo C'è solo l'Inter, cantato da Graziano Romani, nuovo inno della squadra calcistica di cui è tifoso. Apprezzati e conosciuti particolarmente da un pubblico giovane, nel 1996 divennero famosi a livello nazionale per la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo, classificandosi secondi col brano La terra dei cachi e vincendo il premio della critica "Mia Martini".

Elio è sposato - ma della moglie si sa molto poco - ed è padre di due figli, Dante e Ulisse. Recentemente il cantante ha rivelato di essere padre di un bimbo autistico. “Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo autistico. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, specialmente sotto il profilo della percezione. C’è poi il problema dei ciarlatani, delle cure che non fanno effetto"ha dichiarato in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

