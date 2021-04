Stasera in tv, 30 aprile, Top Dieci su Rai1. Tutti gli ospiti dello show di Carlo Conti

30 aprile 2021 a

Stasera in tv, venerdì 30 aprile 2021, torna l'appuntamento con Top Dieci su Rai1 a partire dalle ore 21,25, il varietà condotto da Carlo Conti e dedicato a quelli che sono i gusti degli italiani su usi, abitudini e passioni del nostro Paese. Il programma va in onda dall'Auditorium del Foro Italico di Roma. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare”.

Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da tre personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di stilare le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, un trio che ben si conosce avendo girato insieme diversi film spesso campioni d'incasso. La seconda da Anna Tatangelo, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, una squadra all'insegna della femminilità e del fascino.

Ospite della serata Umberto Tozzi che, intervistato da Carlo Conti, racconterà quali sono le classifiche della sua vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico cose magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio. Tozzi è uno dei cantanti più famosi in Italia e non solo. Hit come Gloria, Ti Amo, Gente di mare e tanti altri ancora hanno segnato la storia della musica anche a livello internazionale. La svolta è arrivata con Ti amo, ma negli anni Ottanta è stato protagonista con Stella Stai e Notte Rosa. Nel 1987 ha partecipato al Festival di Sanremo con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri con il brano Si può dare di più. La canzone ha vinto la rassegna, diventando una vera e propria hit. Nello stesso anno ha gareggiato all’Eurofestival con Gente di mare in coppia con Raf classificandosi al terzo posto. Tornando al programma in onda stasera su Rai1, la squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

