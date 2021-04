Diletta Leotta, il fratello chirurgo Mirko Manola: "Seno e naso rifatti, ma i glutei sono i suoi"

30 aprile 2021 a

Diletta Leotta è un'apprezzata conduttrice sportiva, protagonista della piattaforma Dazn. Molto preparata a livello professionale, è tuttavia spesso al centro del gossip per la sua vita privata. Negli ultimi tempi è divisa tra la storia con l'attore turco Can Yaman e il flirt (presunto o reale, lei lo ha smentito sui social) con il figlio del proprietario della Roma, Ryan Friedkin. Dopo il putiferio che si è scatenato in seguito alla pubblicazione della foto in cui è immortalata mentre bacia il rampollo statunitense, la Leotta è stata sorpresa dai paparazzi insieme al collega di Radio 105, Daniele Battaglia, figlio di Dodi, chitarrista dei Pooh.

Cappuccio rosso in testa, mascherina e lungo cappotto nero, viso insolitamente rabbuiato e poca voglia di scherzare con i fotografi, non ha alzato lo sguardo verso i paparazzi come è solita fare. Ha mostrato lo smartphone a Battaglia e insieme hanno commentato mentre si sono diretti verso casa. Daniele l'ha scortata fino al suo appartamento evitando di lasciarla sola davanti ai flash. Diletta si è sfogata recentemente sui social proprio per fronteggiare le voci che l'hanno riguardata ultimamente. “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”, ha scritto la Leotta su Instagram.

"Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”, ha aggiunto in riferimento all'amicizia con Ryan Friedkin. Per quanto riguarda altre curiosità sul suo conto, in tv, durante una puntata passata di Detto Fatto, l'ex gieffino Jonathan aveva chiamato al telefono il fratello della conduttrice, il chirurgo plastico Mirko Manola, che aveva ammesso: "Ha rifatto soltanto il naso e il seno, ma il glutei sono tutti suoi", aveva sottolineato. Diletta Leotta è ospite venerdì 30 aprile a Top Dieci, lo show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

