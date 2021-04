Isa Danieli, l'attrice scelta da Eduardo De Filippo. E' sposata con Luigi Esposito

30 aprile 2021 a

Una carriera leggendaria legata al successo arrivato grazie ad Eduardo De Filippo. Isa Danieli, classe 1937, è uno dei simboli viventi del teatro italiano. Il suo vero nome è Luisa Amatucci ed è originaria di Napoli. Il nome d'arte fu scelto quando arrivarono le prime affermazioni. In realtà prima del nome con la quale si è fatta conoscere al grande pubblico, quando aveva solo 14 anni si faceva chiamare Luisa Moretti. Firmando con quel nome scrisse una lettera a Eduardo De Filippo: "Ho scritto una lettera a Eduardo dicendo che mi sarebbe piaciuto tanto lavorare nella loro compagnia e che ero una giovane attrice” ha raccontato lsa Danieli.

Ma il successo arrivò grazie a un colpo di fortuna e lo ha raccontato più volte l'attrice. Accadde che na delle attrici della compagnie di Eduardo dovesse abbandonare il ruolo per un’appendicite nel giorno stesso in cui era in programma, per la sera, una replica di Napoli Milionaria. Eduardo decise allora di chiamarla restandone poi colpito. Isa Danieli conobbe un nuovo enorme aumento di popolarità quando prese parte al famosissimo film Io Speriamo Che Me La Cavo, che vedeva come protagonista Paolo Villaggio. Dal 2006 al 2010 è stata inserita inoltre nel cast della Fiction Rai Capri, per la quale ha interpretato il ruolo di Reginella. L’11 maggio 2018 partecipa alla puntata 5000 della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, nel ruolo di Donna Filomena D’Avanzo, la defunta madre di Raffaele Giordano L'attrice è sposata con Luigi Esposito. Suo marito ha oltre 20 anni meno di lei ed è noto nell’ambiente artistico come Gigi Esposito. Fa infatti il direttore di scena in teatro. Non ha figli.

Questa sera, venerdì 30 aprile, l'attrice sarà ospite della trasmissione "Via dei matti numero 0" condotta da Stefano Bollani su Rai 3 a partire dalle 20.20.

