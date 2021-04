Oroscopo Corriere, previsioni sabato 1 maggio 2021

30 aprile 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 1 maggio 2021, ecco qui di seguito le previsione delle stelle per la giornata.

ARIETE

Probabilmente sarete preoccupati per le vostre finanze, ma ci saranno alcuni elementi di distrazione che contribuiranno al vostro benessere.

Oroscopo Corriere di mercoledì 28 aprile 2021: le previsioni segno per segno

TORO

La voglia di rimettervi in gioco vi darà la spinta per fare un passo avanti in una certa situazione. Siete preoccupati solo dalla vostra forma fisica.

GEMELLI

Sarà una giornata particolarmente impegnativa sotto tutti i punti di vista. Anche se non lavorerete, sarà dura far riposare la mente.

CANCRO

Purtroppo l'ambiente che vi circonda non sembra quello ideale: non faticherete a capire che qualcosa non va dagli sguardi di chi vi sta intorno.

LEONE

La battaglia sarà il leitmotiv della giornata. Non è necessariamente un aspetto negativo: magari lotterete per ottenere ciò che vi spetta.

VERGINE

Il benessere fisico viene al primo posto, ma ciò significa che dovrete organizzarvi per non arrivare stressati a fine giornata: gli impegni non mancano.

BILANCIA

Il momento di pensare in grande è arrivato: la giornata è promettente e i segnali che arrivano dagli astri sono pieni di speranza.

SCORPIONE

L'inquietudine si fa spazio dentro di voi e sembra non volervi mollare. Non c'è tempo libero che tenga: in realtà è come se vi mancasse l'aria.

SAGITTARIO

La confusione regna sovrana: un po' deriva dal vostro stato mentale, un po' dall'ambiente circostante che non vi aiuta a ritrovare serenità.

CAPRICORNO

I problemi fisici potrebbero condizionarvi. A volte si tratta soltanto di piccoli acciacchi, ma non vi fanno sentire liberi di muovervi come vi piace.

Oroscopo del Corriere di giovedì 29 aprile 2021, le previsioni segno per segno

ACQUARIO

Voi avete le idee chiare, forse fin troppo, al punto che porterete avanti le vostre convinzioni in modo così acceso che finirete per scontrarvi.

PESCI

La voglia di cambiamento, magari non particolarmente elevata, si combina con lo spirito di adattamento, che invece è molto forte. Perfetto equilibrio.

Oroscopo Corriere venerdì 30 aprile 2021: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.