Stasera in tv, 30 aprile, Propaganda Live su La7: tra gli ospiti Elio e Davide Shorty

Stasera in tv, oggi venerdì 30 aprile, torna l'appuntamento con Propaganda Live su La7 dalle ore 21,15. Il talk d'attualità con servizi, inchieste e tanta ironia con la conduzione di Diego Bianchi in arte Zoro che spazierà da temi seri ad altri che si prestano maggiormente al sarcasmo.

Questa sera sul palco di #propagandalive Elio. Il nuovo #spiegonemusicale a cura di Alessia & Martina e il saluto di Elio. @eelst pic.twitter.com/aexjgXFghr — Propaganda Live (@welikeduel) April 30, 2021

Tra gli ospiti, reduce dal successo di Lol, ci sarà Elio - all'anagrafe Stefano Belisario, frontman di Elio e le Storie Tese - con il quale si scherzerà e si parlerà un po' di tutti i temi di attualità. In collegamento invece si sarà il giornalista Luca Bottura. Nel corso della serata gradito ritorno delle coloratissime Karma B, mentre per la musica si esibirà sul palcoscenico di Propaganda il cantante Davide Shorty. In studio i consueti ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e all'immancabile Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Spazio poi a tanti servizi. Diego Bianchi, in occasione della festa della Liberazione, questa settimana è andato a Reggio Emilia all’istituto Cervi. Lì ha intervistato il figlio di uno dei sette fratelli Cervi e anche il cantante dei Modena city Ramblers. Il giorno dopo è andato a Foggia, dove la notte prima c’era stata una sparatoria rivolta ai braccianti. Non mancheranno le divertenti parodie di Fabio Celenza e Valerio Aprea con un suo nuovo monologo. Zoro, all'anagrafe Diego Bianchi, romano, ha 51 anni ed è un conduttore televisivo, blogger, youtuber e regista italiano: conduce Propaganda Live dal 2017. È legato a Michela Tassistro, fondatrice e attivista del partito politico Possibile, già fondatrice del Partito Democratico nonché consigliera e presidente della commissione pari opportunità del Comune di Genova, carica ricoperta dal 2007 al 2012. La coppia ha una figlia, nata nel 2003.

