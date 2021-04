Massimo Ceccherini, l'amore con Elena Labate: ma l'obiettivo iniziale era la sorella Giulia

30 aprile 2021 a

Massimo Ceccherini è uno degli attori più popolari in Italia. Nato a Firenze il 23 maggio del 1965 sotto il segno dei Gemelli, il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1990, ma nel corso della sua carriera ha recitato in tantissimi film comici e non solo, distinguendosi anche come attore di teatro, regista e concorrente di programmi tv. Cresciuto in una famiglia di origini umili, è figlio di un imbianchino: avrebbe dovuto seguire le orme del padre, ma fin da piccolo ha dimostrato una grandissima propensione per l’arte e la comicità.

Giovanissimo, ha debuttato come concorrente de La Corrida, programma cult condotto da Corrado, e per diverso tempo si è occupato di cabaret con l’amico e collega Alessandro Paci. Nei primi anni Novanta è arrivato in tv nel programma Aria Fresca trasmesso su Videomusic e condotto da un altrettanto giovanissimo Carlo Conti. La grande popolarità arriva nel 1996 quando Ceccherini è tra i protagonisti de Il Ciclone, film campione d’incassi diretto ed interpretato dall’amico Leonardo Pieraccioni, e da quel momento la sua carriera svolterà; tante le pellicole di successo che lo hanno visto in primo piano, fra cui Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Un’estate al mare, Il racconto dei racconti, Pinocchio e tanti altri ancora.

Massimo Ceccherini, dalla moglie Elena Labate all'odio per il mare e il terrore degli insetti

Per quanto riguarda la vita privata, è legato sentimentalmente a Elena Labate, la relazione con Ceccherini è stata rivelata da lui stesso proprio durante una delle due edizioni de L'Isola dei famosi a cui ha preso parte. Pare che la coppia sia insieme oramai da qualche anno. Tra le curiosità sulla storia, in realtà Ceccherini avrebbe dovuto inizialmente conoscere la sorella di Elena, Giulia. Poi, una chiamata di Elena a Massimo, durata una notte intera, ha fatto sbocciare l'amore. L'attore è ospite a Top dieci, la trasmissione in onda su Rai1 condotta da Carlo Conti, nella puntata di venerdì 30 aprile.

