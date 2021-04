Raoul Bova, il matrimonio finito con Chiara Giordano e il colpo di fulmine per Rocio Munoz Morales

30 aprile 2021 a

Un matrimonio ormai alle spalle da tempo e un a nuova vita al fianco di Rocío Muñoz Morales, modella spagnola conosciuta sul set di Immaturi-Il viaggio. Raoul Bova è stato e resta l'oggetto del desiderio di moltissime ammiratrici ma nella sua vita sentimentale, attualmente, c'è solo la bella spagnola. La sua vita privata è stata spesso sotto ai riflettori. Prima del primo matrimonio ha avuto diverse storie tra le quali quella con Romina Mondello. Una prima svolta nella sua vita è arrivata nel 2000 quando ha sposato la veterinaria Chiara Giordano figlia del famoso avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Insieme hanno avuto due figli: Alessandro Leon che è nato nel 2000 e Francesco venuto alla luce nel 2001.

Ma la crisi per la coppia è arrivata nel 2013 quando l'attore si è invaghito della modella e attrice spagnola conosciuta durante le riprese di Immaturi-il viaggio. Dunque il matrimonio è finito e Raoul si è messo insieme alla spagnola dalla quale ha avuto altre due figlie, Luna nata nel 2015 e Alma che invece è arrivata nel 2018. Secondo le voci del gossip Bova sarebbe intenzionato a sposare la sua nuova compagna. Secondo voci di gossip già lo scorso anno la coppia avrebbe visitato diverse location in Puglia. Il grande passo arriverà, secondo i ben informati, non appena sarà terminata l'emergenza sanitaria legata all'emergenza Covid. Raoul Bova è molto legato alla Sabina dove possiede una villa nei pressi di Rieti e un'abitazione di famiglia a Varco Sabino, dove il padre ha vissuto a lungo. Spesso nelle foto postate sul suo profilo Instagram appaiono gli scorci del Cicolano e del Lago del Salto. Ossia i posti intorno a questo angolo dove spesso Raoul Bova si ritira in cerca di tranquillità.

Raoul Bova, la fidanzata Rocio: "Dicevano che ero bella e poco intelligente"

Questa sera alle 21.20 su Canale 5 sarà ospite dello show Felicissima Sera condotto da Pio e Amedeo.

Felicissima Sera, Eros Ramazzotti, Laura Chiatti e Malena tra gli ospiti di Pio e Amedeo

