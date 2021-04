Rocco Papaleo, il figlio Nicola con l'ex moglie Sonia Peng: "Ma porto ancora la fede"

30 aprile 2021 a

a

a

Rocco Papaleo è un attore, tra i più popolari in Italia. Nato in Lucania il 16 agosto 1958 sotto il segno del Leone, si è trasferito a Roma da ragazzo, pensando che un giorno sarebbe diventato un insegnante di matematica, ma invece grazie a un’amica si è appassionato all’arte e al teatro, facendo il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 1985. Ben presto ha collaborato con alcuni dei più noti volti del cinema (tra cui Leonardo Pieraccioni). Ha raggiunto la notorietà anche in tv, fino al palco del festival di Sanremo.

Concerto primo maggio 2020 in tv su Rai 3: artisti e scaletta: presenta Ambra, apre Vasco e c'è Zucchero

Ha studiato ingegneria, per poi passare a matematica, ma una volta intrapreso il percorso della recitazione non l'ha più lasciato: ad oggi Rocco ha recitato in più di 50 film e in 6 fiction, senza contare la sua carriera come sceneggiatore e regista: il suo primo film è stato Basilicata coast to coast, del 2010, una pellicola che ha riscontrato un discreto successo. In un’intervista a Le Invasioni Barbariche, ha raccontato di aver iniziato a fumare con sua madre di nascosto da suo padre. Per quanto riguarda la vita privata, l'attore è stato sposato con una scenografa della Svizzera italiana, Sonia Peng, da cui ha avuto il figlio Nicola.

Carlo Verdone, il nuovo film arriva in sala il 26 novembre: era atteso a febbraio

Nonostante il matrimonio sia però volto al termine, la coppia ha continuato a mantenere ottimi rapporti, e addirittura la sua ex moglie vivrebbe al piano sotto a quello della casa di Rocco Papaleo. "Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante - ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair -. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”. Rocco Papaleo è ospite venerdì 30 aprile a Top Dieci, il programma di Carlo Conti, in onda su Rai1.

Pierfrancesco Favino, nel 2020 Hammamet e la Coppa Volpi a Venezia: ora la commedia con la moglie Anna Ferzetti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.