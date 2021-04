Uomini e Donne, Samantha: cosa succederà con Alessio. Il ritorno di Biagio

30 aprile 2021 a

Va in onda oggi, venerdì 30 aprile, l'ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che delizia i fan dal lunedì al venerdì alle ore 14.45.

Non ci sono anticipazioni ufficiali, ma secondo quanto trapela dalle registrazioni, oggi al centro dello studio tornerà proprio una vecchia conoscenza della dama torinese Gemma Galgani: stiamo parlando di Biagio. Proprio con lui ha avuto una conoscenza intensa fino a che non ha deciso di chiudere per una serie di motivazioni che sembrano essere legate proprio alla sua indole poco romantica e, soprattutto, al fatto che forse non era poi molto interessato alla dama. "La conferma potrebbe arrivare proprio nella puntata di oggi quando il trono over di Uomini e donne tornerà protagonista con Biagio Di Maro pronto a rivelare di essere pronto a dare l’esclusiva alla sua nuova conoscenza, Sara. Cosa succederà a quel punto e quale sarà la reazione della dama?", fa sapere il sito il sussidiario,.net .



Maria De Filippi e i suoi protagonisti sveleranno quindi cosa è accaduto in questi giorni sia per il Trono Over che per quello Classico. Sarà però proprio il segmento senior della trasmissione a prendere il sopravvento e, in particolare, a scatenare critiche, dubbi e malumori in studio sarà il cavaliere partenopeo, ex frequentazione di Gemma Galgani, Biagio Di Maro.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne il cavaliere aveva raccontato di essere andato molto avanti nella frequentazione con Sara. Poi però la scelta di corteggiare altre signore avrebbe portato la dama a chiudere definitivamente con lui. Oggi a Uomini e Donne Biagio racconterà di aver preso una decisione importante e di essere disposto a dare l’esclusiva a Sara. Questo sussurrano le spie ma vedremo i dettagli fra qualche minuto nel programma della rete ammiraglia Mediaset.

C'è attesa anche per capire se Samantha Curcio sarà riuscita a perdonare Alessio Cennicola. Quanto a Massimiliano Mollicone ha avuto un confronto con Federica che ha poi lasciato la trasmissione, Samantha sta conoscendo Alessio e Bohdan. Nella scorsa puntata, la tronista ha avuto un duro scontro con Alessio dopo la scelta di quest’ultimo di lasciarla sola in esterna. Samantha non ha nascosto la delusione e le lacrime ribadendo di avere ancora dei dubbi.

