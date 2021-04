Leonardo Pieraccioni, la figlia Martina da Laura Torrisi: poi l'amore con la sosia della ex

30 aprile 2021 a

Leonardo Pieraccioni è uno degli attori italiani più amati dal pubblico. Nato il 17 febbraio 1965 a Firenze (Acquario) Pieraccioni si è distinto sia come interprete che come regista e sceneggiatore in alcune pellicole comiche, come Il ciclone e Una moglie bellissima. Il popolare attore ha avuto una figlia, Martina, dall’ex concorrente del Grande Fratello, Laura Torrisi, conosciuta sul set del suo film Una moglie bellissima nel 2007.

Retroscena gustoso su Laura Torrisi (e su come è stato reclutata per il film) è stato raccontato dallo stesso Pieraccioni sui social in una vecchia intervista: sfogliando un rivista ha deciso proprio di reclutare lei, che era ritratta in una foto con un completo particolarmente osé. Decisiva una conversazione avuta tra Pieraccioni e un costumista che gli chiedeva che sarebbe stata la protagonista del film. Leonardo, con in mano la rivista, avrebbe risposto: “Sarà una bella come questa. Anzi, facciamo prima, chiamiamo direttamente lei e le chiediamo di portare anche questo costume”, disse in quella circostanza. La coppia è rimasta insieme per 7 anni, mantenendo rapporti civili anche dopo la separazione, avvenuta nel 2014.

Nell’autunno del 2018 è stato avvistato con Ariadna Romero, anche lei single e fresca di rottura con Pierpaolo Pretelli. L’attore e regista ha però smentito ogni coinvolgimento. Al contrario di quello con Teresa Magni: i baci e gli abbracci tra i due negli scatti, pubblicati sempre nel 2018, non hanno lasciato più dubbi. Teresa assomiglia molto proprio a Laura Torrisi e sembra esserne quasi la sosia. Anche lei ha una figlia (Anna). Alcuni dei più cari amici di Pieraccioni sono Giorgio Panariello, Carlo Conti, Marco Masini e Massimo Ceccherini, con cui spesso organizza spettacoli e uscite insieme. Tra le curiosità sul suo conto, mentre scrive le proprie sceneggiature trova la concentrazione spolverando i mobili. Pieraccioni è ospite su Rai1 a Top dieci, programma di Carlo Conti.

