Umberto Tozzi, tre figli: Nicola Armando dall'ex Serafina Scialò: "Lei mi aveva lasciato sul lastrico"

Umberto Tozzi è uno dei cantanti più famosi in Italia e non solo. Hit come Gloria, Ti Amo, Gente di mare e tanti altri ancora hanno segnato la storia della musica pure a livello internazionale. Nato il 4 marzo del 1952 a Torino sotto il segno dei Pesci, è cresciuto in famiglia con il padre agente di polizia e la mamma casalinga. A soli 13 anni ha cominciato a studiare chitarra e due anni dopo è entrato in una band con il fratello Franco, anche lui cantante. La svolta è arrivata con Ti amo, ma negli anni Ottanta è stato protagonista con Stella Stai e Notte Rosa.

Nel 1987 ha partecipato al Festival di Sanremo con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri con il brano Si può dare di più. La canzone ha vinto la rassegna, diventando una vera e propria hit. Nello stesso anno ha gareggiato all’Eurofestival con Gente di mare in coppia con Raf classificandosi al terzo posto. Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è felicemente sposato dal 1995. Il nome della moglie di Umberto Tozzi è Monica Michielotto. Dalla loro relazione sono nati due figli: Gianluca e Natasha, mentre da una precedente relazione è nato Nicola Armando. Il primo è stato fidanzato con la showgirl Raffaella Fico, mentre Natasha ha avuto una storia con Stefano Ricucci, noto imprenditore italiano. Umberto, inoltre, è diventato nonno di Andrei, il figlio di Gianluca avuto dall’ex moglie Elisa.

In passato Umberto Tozzi è stato legato a Serafina Scialò (trovata morta in casa a Udine nel gennaio del 2020), da molti erroneamente considerata la sua ex moglie ma madre di suo figlio Nicola Armando. “Voglio solo precisare che non mi sono mai sposato con la Scialò. Avrei potuto mandarla in galera per i soldi di cui si è appropriata. A suo tempo le avevo firmato due assegni in bianco per pagare dei fornitori. Lei li mandò all’incasso: uno era di 100 milioni, l’altro di 350 milioni di lire - ha ricordato in una vecchia intervista al Corriere della Sera -. Ma anche se mi aveva lasciato sul lastrico io rinunciai all’azione penale: era la madre di mio figlio”. Tozzi è ospite venerdì 30 aprile a Top Dieci, il programma di Carlo Conti in onda su Rai1 dalle 21,20.

