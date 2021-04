Remo Girone e Victoria Zinny, il primo bacio in un ristorante dopo 15 giorni di frequentazione

30 aprile 2021 a

Remo Girone è uno degli attori più popolari e più amati dal pubblico italiano. E' diventato noto al grande pubblico soprattutto per aver fatto parte del cast de La Piovra, nel ruolo del cattivo Tano Cariddi. Per quanto riguarda la vita privata, l'attore è sposato dal 1982 con Victoria Zinny, anche lei attrice, ma di origini argentine. I due sono diventati genitori di Veronica e Karl, figli che la donna ha avuto dal pittore francese Jacques Harvey. Durante una vecchia intervista a Vieni da Me con Caterina Balivo, l’attore avrebbe affermato che proprio Veronica è stata sposata con un giapponese da cui ha avuto tre figli. Nonostante il divorzio, lei sembrerebbe vivere ancora a Tokyo.

In passato Girone ha avuto a che fare con una brutta malattia: si è dovuto operare alla vescica a causa di un tumore. Classe 1943, Victoria Zinny è nata il 13 maggio sotto il segno zodiacale del Toro a Buenos Aires. Anche lei come lui è appassionata di recitazione e ha preso parte ad alcuni film, tra cui Io e Caterina di Alberto Sordi ed El Tunel di Antonio Drove. Veronica e Karl Harvey sono appunto i figli che la donna ha avuto dalla relazione precedente con il pittore francese Jacques Harvey.

Veronica e Karl considerano Remo Girone un vero e proprio padre, l’attore infatti si è sempre preso cura di loro. Nonostante stiano insieme da così tanto tempo i due sembrano non aver conosciuto mai un momento di crisi e hanno tenuto il loro amore il più possibile lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. "Dopo 15 giorni che ci frequentavamo, lui mi ha baciato in un ristorante e da allora siamo ancora qui", ha affermato Victoria in una vecchia intervista. Remo Girone in quella circostanza ha replicato così: "Il nostro segreto? Affrontare subito i problemi insieme e non lasciarli andare avanti”, ha spiegato l'attore. I due saranno ospiti venerdì 30 aprile su Rai1 dalle 14 a Oggi è un altro giorno.

