Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: Remo Girone e la moglie Victoria Zinny

Ultimo appuntamento settimanale con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Anche nella puntata di venerdì 30 aprile tanti i temi che saranno affrontati, dall'attualità politica all'emergenza sanitaria da Covid, con ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo in primo piano, soprattutto tra cantanti, attori delle fiction Rai e conduttori. Per quanto riguarda gli affetti stabili, vale a dire gli opinionisti chiamati a commentare e a interagire con gli ospiti in studio e in collegamento, saranno Memo Remigi, Jessica Morlacchi e Massimo Cannoletta.

Quest'ultimo, ex campione a L'Eredità dove ha conquistato 280.000 euro nel gioco finale della Ghigliottina, curerà la sua rubrica Massimo 5 minuti, mentre Memo Remigi allieterà la puntata con le sue esibizioni al pianoforte. Esibizioni in cui probabilmente troverà la collaborazione di Jessica Morlacchi, cantante rilanciatasi dopo la partecipazione a Tale e Quale show nel 2020 ed ex leader della band dei Gazosa, famosissima nei primi anni Duemila grazie al brano cult Www mi piaci tu. Nella puntata di venerdì 30 torna anche Lino Banfi, con la rubrica di posta Lino nazionale, appuntamento molto apprezzato dal pubblico. E a proposito di pubblico, continua a collezionare ottimi ascolti la trasmissione nel daytime. Quella di giovedì 29 aprile è stata vista da oltre 2 milioni di spettatori, un risultato evidenziato dalla stessa conduttrice Serena Bortone: "Grazie alle telespettatrici e ai telespettatori, grazie al super gruppo di Oggi è un altro giorno, per il lavoro costante e creativo, e perché tra di noi non manca mai una risata", il tweet della presentatrice.

Tra gli ospiti della puntata di venerdì 30 aprile l'attore Remo Girone insieme alla moglie Victoria Zinny, oltre al parroco e scrittore don Dino Pirri. Appuntamento su Rai1 dalle 14 con Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone.

