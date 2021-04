Ascolti tv giovedì 29 aprile, L'Isola dei famosi 2021 fa flop: sotto i 3 milioni di spettatori

30 aprile 2021 a

Vince la serata la fiction di Rai1 Un passo dal cielo 6, con Daniele Liotti protagonista. Nella serata di giovedì 29 aprile, la fiction ha appassionato 4.747.000 spettatori pari al 20.2%. Niente da fare per la concorrenza, rappresentata soprattutto da L'Isola dei famosi 2021. Su Canale5 - dalle 21.49 all’1.06 - il reality condotto da Ilary Blasi ha raccolto davanti al video 2.871.000 spettatori pari al 16.5% di share. Non basta quindi l'ingresso di nuovi naufraghi, dagli arrivisti fino a Ignazio Moser, con Cecilia Rodriguez (sorella di Belen e fidanzata del figlio del campione di ciclismo), in studio. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 411.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia1 Transformers 4 ha intrattenuto 947.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

E ancora, su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ha totalizzato un ascolto medio di 1.087.000 spettatori con il 5.8% di share (presentazione dalle 21.26 alle 21.35: 1.080.000 con 4% di share). Allo stesso livello più o meno su La7 PiazzaPulita che ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United-Roma ha fatto segnare 1.704.000 spettatori con il 7%. Sul Nove Un Amore a Cinque Stelle ha raccolto 492.000 spettatori con il 2.1%.

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti ha ottenuto 5.063.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha invece registrato una media di 4.088.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 937.000 spettatori con il 3.5%. Csi su Italia1 ha registrato 1.127.000 spettatori con il 4.3%. Buon riscontro su Rai3 per Via dei Matti numero 0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni, che ha raccolto 1.408.000 spettatori con il 5.8%. Un Posto al Sole ha ottenuto 1.757.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.355.000 individui all’ascolto (5.4%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.985.000 spettatori (7.6%). Venerdì 30 aprile si prevede invece il duello tra i due varietà, Top Dieci su Rai1 con Carlo Conti e l'ultima puntata su Canale5 di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo.

