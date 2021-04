Isola dei famosi, Miryea salvata dal pubblico. Eliminata Manuela Ferrara. In nomination Roberto, Gilles e Rosaria

29 aprile 2021 a

Miryea salvata dal pubblico, Manuela Ferrara eliminata e tre in nomination, due arrivisti (Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli) e uno della squadra dei primitivi, Gilles Rocca che praticamente ha chiesto ai compagni di essere messo in nomination. All'Isola dei famosi, puntata piena di emozioni quella andata in onda su Canale 5 giovedì 28 aprile iniziata con l'arrivo nell'isola di Ignazio Moser che si è "guadagnato" immediatamente una bella prova. Il bacio in apnea con Francesca Lodo che giovedì scorso era stata "respinta" da Gilles. Ignazio, controllato dalla fidanzata Cecilia Rodriguez ("non mettere la lingua", ha avvertito), è stato al gioco e i due sono stati in apnea oltre un minuto battendo il record e vincendo il piatto di pasta che Francesca ha diviso a sorpresa con Andrea Cerioli. Poi Ilary Blasi comunica ai naufraghi che Matteo Diamante ed Andrea Cerioli, rispettivamente leader degli Arrivisti e Primitivi, si affrontano in una sfida. In palio ci sono le lettere d’amore scritte per i naufraghi dalle persone care. Ogni messaggio è contenuto in alcune bottiglie di vetro. Devono impugnare i manubri, contenente un peso, e tenere le braccia ben distese. Vince la prova Andrea Cerioli, gli Arrivisti non hanno diritto ai messaggi dei familiari.

Ilary Blasi invita Roberto Ciufoli, Miryea, Ubaldo e Manuela, che sono a rischio eliminazione, di avvicinarsi per svelare ai telespettatori il verdetto del televoto. Il naufrago salvo è Miryea. l destino degli altri concorrenti verrà deciso dalla Prova Leader Salvador. I due gruppi devono distendersi su alcuni lettini realizzati su una palafitta ed aggrapparsi a delle aste di legno. Vince Angela Melillo che dunque sceglie chi deve abbandonare l'isola. Angela taglia la corda di Manuela Ferrera, eliminandola dopo appena una settimana. Una volta onati in studio e dopo una prova sull'affinità di coppia tra Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ilary Blasi annuncia alla squadra degli arrivisti che questa settimana due di loro andranno in nomination e uno sarà scelto con una catena tra di loro. Ognuno è chiamato a salvare un compagno o una compagna di squadra. Alla fine va in nomination Rosaria Cannavò. La puntata si scalda durante le nomination palesi nel gruppo dei primitivi. Tutti nominano Gilles scatenando la reazione dello studio. "Ma basta prenderci per il cu*o", sbotta Zorzi. Miryea svela: "Gilles ha chiesto di essere nominato". Dunque Gilles nominato.

Si riprende con l'arrivo di Manuela Ferrera a Playa Imboscada: dovrà decidere se proseguire nell'isola con Beatrice. Manuela vorrebbe lasciare ma viene sostenuta dalla sorella in studio: "Resta, resisti". "Torno in Italia", taglia corto Manuela. Dunque è la volta delle nomination segrete del gruppo degli Arrivisti che scelgono Roberto Ciufoli.

