Isola dei famosi, Ignazio Moser bacia subito Francesca Lodo. Cecilia Rodriguez gelosa: "Non con la lingua"

Ignazio Moser sbarca nell'isola e si guadagna subito un bacio. Nella puntata de l'Isola dei famosi di giovedì 29 apile in onda su Canale 5 l'ultimo naufrago è il protagonista assoluto. Già protagonista del Grande Fratello Vip 2 dove conobbe la fidanzata Cecilia Rodriguez, ha movimentato subito la vita sull'isola più famosa della televisione.

Quando ti chiedono se sei gelosa del tuo ragazzo #Isola pic.twitter.com/RewyGDXfPI — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2021

Il ciclista è stato individuato per rafforzare le fila della squadra dei primitivi e per lui c'è stata subito una bella prova: un bacio in apnea con Francesca Lodo, che lunedì era stata respinta da Gilles Rocca per non far ingelosire la ragazza Miriam. Questa volta il tutto avviene sotto gli occhi di Cecilia Rodriguez, in studio, che controlla a distanza il fidanzato e avverte: "Non tirare fuori la lingua". Ilary Blasi in studio prova a gettare benzina sul fuoco della gelosia stuzzicandola: "Se deve baciare, deve baciare, non dirgli di no, ricorda che mi devi un favore, sono io che vi ho fatto incontrare! Conoscendolo accetterà?”. Lei è stata al gioco: "“Certo! Ma prima di partire gli ho detto che ogni sua azione ha una conseguenza. Nacho, non tirare fuori la lingua, è solo un bacio a stampo”.

Il bacio è durato comunque oltre un minuto. Record battuto e piatto di spaghetti guadagnato. A quel punto Francesca Lodo è chiamata a scegliere un naufrago per dividere il pasto. La conduttrice si dice pronta a lasciare tutto se sceglierà Gilles che due giorni fa gli ha negato la possibilità di avere il piatto di pasta all'amatriciana, stessa cosa che è pronto a fare Tommaso Zorzi. Elettra Lamborghini scommette che sarà proprio Gilles il prescelto. Ma Francesca Lodo spiazza tutti e divide il piatto con Andrea Cerioli. Insomma un inizio di puntata pieno di eventi scoppiettanti ed è solo l'inizio dell'appuntamento del giovedì che enterà nel vivo con il televoto.

L’esultanza alla scelta di Francesca manco ai mondiali del 2006 #isola pic.twitter.com/QSVb1fuu1m — icy (@fuoridallhype_) April 29, 2021

