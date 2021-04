Sopravvissute, Silvia e Katia hanno pagato con la morte dei figli

29 aprile 2021 a

Stasera in tv, giovedì 29 aprile, in seconda serata su Rai 3, il programma condotto da Matilde d'Errico e dal titolo che fa riflettere: Sopravvissute. Inizio alle ore 23.20 per il format che racconta delle donne che si sono salvate dai maltrattamenti, dalla violenza psicologica e fisica, dai tentativi di omicidio, anche se spesso costrette a pagare a caro prezzo. In studio la psicologa Silvia Michelini. Nella seconda puntata di stasera saranno raccontate le storie di Silvia e Catia.

Nella prima dopo il matrimonio e la nascita dei figli, la gentilezza e le premure del fidanzamento lasciano spazio a gelosia e possessività: il marito vieta a Silvia di lavorare, pretende che si chiuda al mondo e vuole che gli dedichi tutte le attenzioni, trascurando anche i loro bambini. Stanca di quella situazione, lei gli comunica la volontà di separarsi. L’uomo prima la minaccia di sottrarle i figli, poi mette in atto violenze e maltrattamenti. Silvia lo denuncia e i giudici stabiliscono l’applicazione di una misura cautelare che dispone il divieto di avvicinamento. Ma un giorno – in assenza di Silvia – l’uomo si intrufola nell’appartamento e dà fuoco agli abiti della moglie. L’incendio si propaga velocemente e il fumo denso avviluppa tutta la casa, raggiungendo la camera in cui si trova Marco, il figlio undicenne della coppia, che purtroppo non riuscirà a salvarsi. Una storia drammatica.

La seconda storia è quella di Katia, madre di tre figli. Nella sua città, Crotone, fonda un’associazione per aiutare le donne vittime di violenza e prostituzione. Ma questa scelta le costerà cara. Per la sua attività sociale inizia a ricevere numerose minacce, che non sono sufficienti, però, a scalfire la sua determinazione. La donna continua ad aiutare le altre donne e va avanti senza sosta. Un giorno – a gennaio del 2018 - un piccolo boss, suo vicino di casa, entra nella sede dell’associazione e spara al primogenito di Katia, all’epoca diciannovenne. Quattro colpi uccidono il giovane Giuseppe sotto gli occhi della mamma. Katia per tenere in vita la memoria del figlio continua a battersi con la sua associazione in difesa delle donne vittime di violenza. Sopravvissute va in onda con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su un format La Bastoggi, prodotto da Palomar. Il programma mette in evidenza storie drammatiche. E' vero le donne sono sopravvissute, ma spesso costrette a pagare a caro prezzo, perdendo anche i propri figli.

