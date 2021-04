L'Eredità, puntata del 29 aprile. Davide è il campione ma sbaglia alla ghigliottina

29 aprile 2021 a

Davide è il campione de L'Eredità al termine della puntata di giovedì 28 aprile. E' partito con un bottino di 210 mila euro. Le cinque parole chiave sono generale, buon, trio, piacere e credere. Dopo la scelta ha giocato alla ghigliottina per 52.500 euro. Il solito minuto di riflessione con l'attesa in studio e tra i telespettatori a casa. Il nuovo campione allora, dopo aver riflettuto, ha scritto la sua soluzione spiegando poi a Flavio Insinna il perché della scelta. "Ho pensato a una sola parola", ha detto Davide che poi ha mostrato la soluzione: ossia la parola grado. Chiave che si accoppiava bene con tutte le parole tranne trio. "Sei un gran campione", ha commentato Insinna cercando di consolarlo prima del verdetto. "Non è grado", dice il conduttore. Invece la parola giusta era principio.

Al Triello erano andati Davide, Paola e Giulio. Dopo la prima domanda i primi due accumulano 20 mila euro mentre Giulia ne ha 40 mila. Davide domina il gioco anche grazie al doppio errore delle sue avversarie. Dunque l'uomo fa il primo passo verso la ghigliottina con 150 mila euro. Ma sbaglia la prima domanda e regala tutto a Paola che sbaglia a sua volta regalando un bottino da 210 mila euro a Giulia che sbaglia ancora. Davide comunque torna con l'intera eredità. Ma sbaglia ancora e fallisce anche Paola. Giulia ha il match point, ma fallisce. Dunque Davide è il nuovo campione.

Tuttavia alla Ghigliottina per un soffio non è riuscito a svelare la chiave giusta. "Ci riproveremo nei prossimi giorni", ha detto il conduttore chiudendo la diretta e lasciando il collegamento al Tg 1 delle 20. Davide aveva già vinto due giorni fa e anche allora non era riuscito a indovinare la parola giusta alla Ghigliottina. Ma avrà ancora la sua occasione nei prossimi giorni come ricordato dal conduttore.

