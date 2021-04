David Riondino e la relazione con Sabina Guzzanti e l'amore per la figlia Giada

29 aprile 2021 a

David Riondino e Sabina Guzzanti, la loro è una delle relazioni più longeve e misteriose del mondo dello spettacolo. David Riondino è un artista a tutto tondo cantautore, attore, regista e scrittore. Nato a Firenze il 10 giugno 1952 è figlio di un maestro elementare Luigi Riondino, esponente dell'avanguardia educativa fiorentina e amico di personaggi si spicco dell'epoca come Primo Conti e Giorgio La Pira. David è cresciuto tra i libri e il primo suo impiego è stato infatti come bibliotecario a Firenze.

La sua vita privata è a tratti curiosa. Non è stato mai sposato, o almeno non lo ha masi reso pubblico. Tuttavia ha una figlia che si chiama Giada. Non è stato mai reso noto il nome della madre anche se su questo punto negli anni sono nate le voci più disparate. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si è a conoscenza della sua relazione con Sabina Guzzanti. Ma anche su questo legame c'è un mistero. Sicuramente sono stati insieme diversi anni ma la loro storia, stando ai ben informati, è finita. Comunque c'è anche chi invece sostiene che i due stanno ancora insieme. In ogni caso l'artista è molto bravo a mantenere lontano dai riflettori la sua sfera privata, Nel 1995 hanno partecipato in coppia al Festival di Sanremo, presentando il brano Troppo sole.

La notorietà come cantautore arrivò per David Riondino nel 1979 quando fu scelto per aprire i concerti dello storico tour di Fabrizio De Andrè insieme alla Premiata Forneria Marconi dal quale scaturì un leggendario Lp doppio dal vivo. Ben presto emerse anche la sua capacità comica di improvvisatore e a soli 22 anni debutto al teatro Zeling di Milano. I suoi versi satirici sono apparsi negli anni su Tango, Il Male, Cuore, Comix, Boxer e Il Manifesto.

Questa sera, giovedì 29 aprile, sarà ospite della trasmissione di Stefano Bollani "Via dei matti numero 0" in onda su Rai 3 alle 20.20.

