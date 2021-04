Susanna Camusso, due matrimoni e l'amore per la figlia Alice. E' stata la prima donna segretario della Cgil

29 aprile 2021 a

Susanna Camusso è comunque passata alla storia. Per più di 8 anni è stata alla guida della Cgil, dal 3 novembre del 2010 al 24 gennaio del 2019. E' stata la prima donna leader dello storico sindacato italiano. Milanese, classe 1955, ha studiato Archeologia senza conseguire la laurea. Ha iniziato a fare politica da giovane a 20 anni poi ha dedicato una vita al sindacato.

Nella vita privata è molto riservata. Comunque si è sposata e poi separata due volte. Il nome del primo marito non è noto mentre il secondo marito è stato il giornalista Andrea Leone. Insieme hanno avuto una figlia che si chiama Alice. Anche il loro rapporto è giunto al capolinea e poi la leder sindacale non ha più avuto relazioni, almeno a livello pubblico. è stata dirigente locale della Federazione Impiegati Operai Metallurgici milanese, ha militato nel Partito Socialista Italiano e, dopo varie esperienze, è diventata segretaria generale della Cgil prendendo il posto di un altro storico leader del sindacato italiano, vale a dire Gugliemo Epifani. Negli ultimi tempi ha scritto anche diversi articoli sul tema del lavoro specialmente su Huffington Post. Dopo la fine dell'esperienza alla guida della Cgil le sue ospitate in tv si sono diradate.

L'ex leader della Cgil è stata anche vittima della diffusione di odiose fake news come, per esempio, sul suo Tfr. secondo la notizia diventata virale nel giro di pochi minuti, la Camusso avrebbe percepito circa 1 milione di euro dopo 50 anni di attività lavorativa. La notizia è stata ovviamente smentita anche se non sono state mai rilasciate dichiarazioni ufficiale sui suoi compensi. Questa sera, giovedì 29 aprile, Susanna Camusso tornerà in televisione per parlare del difficile momento del mondo del lavoro alle prese con l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Sarà ospite della trasmissione Anni 20 in onda su rai 2 a partire dalle 21.20.

