Francesca Parisella, la carriera e l'aggressione alla stazione Termini. L'amore per i cani Leone e Camilla

29 aprile 2021 a

a

a

Francesca Parisella è la conduttrice del talk Anni 20 che va in onda tutti i giovedì su Rai 2. Classe 1977, originaria di Latina, la giornalista è diventata nota al grande pubblico all'epoca della sua collaborazione con Matrix quando venne brutalmente aggredita durante un servizio sul degrado intorno alla stazione Termini di Roma. Si è trasferita da Latina a Roma quando ancora sognava di diventare una giornalista e in breve tempo è riuscita a collaborare con trasmissioni di successo delle reti Mediaset come Matrix e Quarta Repubblica entrambe condotte da Nicola Porro.

Giancarlo Magalli, a scuola con Mario Draghi e Luca Cordero di Montezemolo. La lite con Adriana Volpe

La professionista è molto riservata sulla sua vita privata. Di sicuro non ha figli, ma è mistero anche su eventuali relazioni. Ufficialmente non ha un compagno o una persona al fianco ma, come detto, la conduttrice di Anni 20 preferisce mantenere in secondo piano la sua sfera privata. Spulciando sul suo profilo Instagram tuttavia si capisce il suo amore per gli animali in special modo i suoi due cani Camilla e Leone , due bellissimi cani lupo che le tengono compagnia nella sua casa romana e che sono spesso protagonisti di divertenti scatti pubblicati sul suo profilo.

Anni 20, il mondo dell'occupazione stravolto dal Covid

Come detto il nome di Francesca Parisella è legato comunque all'aggressione che subì nel 2017. Un uomo aggredì il cameraman scagliando a terra la telecamera, colpita con diversi calci, ha poi cercato di percuotere la giornalista, inseguendola dopo che questa era riuscita a fuggire, ma è stato fermato da un tassista intervenuto in soccorso. Successivamente all'esperienza in Mediaset. viene chiamata nell’ottobre del 2020 a guidare Seconda linea, trasmissione in onda in prima serata su Rai 2, dove collabora con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. Inoltre, Francesca conduce il programma radiofonico Radio2 In un’ora. A partire da marzo c'è anche Anni 20. L'appuntamento con Anni 20 è questa sera, gioevdì 29 aprile, su Rai 2 alle 21.20.

Paolo Bianchini capo popolo dei ristoratori. A Viterbo gestisce l'Osteria del Vecchio Orologio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.