Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi diventa naufrago? "Potrei anche andare adesso che c'è Ignazio Moser"

E se la mossa per rendere di nuovo l'Isola dei Famosi 2021 accattivante fosse far traslocare Tommaso Zorzi dalla poltrona in studio in una delle isole dell'Honduras? Chissà. Di sicuro nelle ultime puntate il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi è stato un po' fiacco, complice anche alcuni concorrenti costretti ad abbandonare per guai fisici (Elisa Isoard e Paul Gascoigne su tutti), altri per inaspettate eliminazioni tramite il televoto (il caso di Vera Gemma che sembrava fortissima).

Stasera in tv, 29 aprile, l'Isola dei Famosi su Canale5: chi è il nuovo naufrago. Le anticipazioni

Nella nuova puntata de Il Punto Zeta, il nuovo talk condotto su Mediasetplay proprio dall'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Iva Zanicchi ospite ha fatto una proposta a sorpresa al giovane opinionista de L'Isola dei Famosi. Tiene banco infatti l'argomento di come alcuni dei concorrenti naufraghi siano un po' deludenti dal punto di vista della personalità e così la cantante ha avuto un'idea e ha chiesto a Zorzi di andare in Honduras per ravvivare il gioco e stravolgere le dinamiche che ormai ristagnano da diversi giorni. All'inizio Zorzi è stato reticente, poi ha accettato la proposta della Zanicchi rivelando la sua passione segreta per quello che sarà, nelle prossime ore, il nuovo naufrago all'interno dell'Isola... "Sapendo che c'è un mio amico come Ignazio potrei anche andare..." ha buttato lì. E chissà che questa battuta non possa trasformarsi in una proposta da parte della produzione che, nel caso Moser - fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello - non riesca a dare la sterzata tanto atteso in termini di vivacità, polemiche e, soprattutto, audience.

I due, Zorzi e Zanicchi, hanno poi commentato l'eliminazione di Vera Gemma: "Un personaggio controverso... L’ho amata e detestata. A me dispiace. E’ una grande perdita… Abbiamo perso una pedina importante…" analizza Zorzi che nelle sua analisi riesce ad essere sempre molto ficcante.

