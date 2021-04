Sesso a pagamento e influencer. La bomba di Dagospia: cosa significa la farfallina blu su Instagram

29 aprile 2021 a

Social e sesso a pagamento. Quella farfallina che appare in diversi profili Instagram di bellissime influencer sarebbe un messaggio in codice per colleghe e potenziali clienti. A lanciare la bomba è Dagospia (leggi qui) che avrebbe raccolto le voci che circolano nell'ambiente delle star social: "Gira voce che le signorine siano impegnate nel mondo delle escort", si legge in un breve servizio del sito di informazione di Roberto D'Agostino.

"Come mai alcuni profili Instagram, in molti casi parecchio seguiti, vicino al proprio nome hanno inserito una farfalla? Una casualità?", si chiede Dago. In realtà secondo i ben informati si tratterebbe di ben altro e soprattutto di tratterebbe di qualcosa di veramente piccante. Quella farfallina è un messaggio - ai ben informati - di "disponibilità". "Le bellissime influencer stranamente frequentano gli stessi posti, le stesse feste, vacanze identiche. Quasi come se fossero tour organizzati, inutile dire che si seguono tra loro". In quell'ambiente sarebbe in uso un codice per quel tipo di incontri. "La farfalla come tratto distintivo. Gira voce che le signorine occuperebbero il proprio tempo con un altro tipo di lavoro: impegnate nel mondo delle escort. Da qui la farfalla come messaggio chiaro: alle colleghe e ai papabili clienti (informati). La farfalla regn", conclude Dagospia.

Il sito di informazione, insomma, torna ad occuparsi del mondo delle influencer. Solo qualche girono fa aveva ironizzato sulla proposta di una delle star dei social, Mafalda De Simone, per costituire un sindacato delle categorie. Dago era stato sferzante: "Cosa fanno altrimenti, lo sciopero delle Stories?" per poi aggiungere in maniera perfida: "Ma il sindacato non dovrebbe occuparsi di chi lavora per davvero?". Ora questa nuova bomba verso un mondo che negli ultimi anni è sempre più in espansione con diverse aziende che si affidano a questa star dei social per promuovere i prodotti.

