Paolo Bianchini, il ristoratore diventato capo popolo della categoria. A Viterbo è titolare dell'Osteria del Vecchio Orologio

Da quando è iniziata la pandemia è diventato un volto noto per gli italiani. Paolo Bianchini, 45 anni da compiere in agosto, è diventato uno dei capi popolo dei ristoratori che da più di un anno sono costretti a stringere la cinghia per via delle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria. Portavoce del movimento Mio Italia che mette insieme gli operatori della ristorazione e dell'accoglienza in tutta Italia, Paolo Bianchini, originario di Viterbo, sta girando le televisioni di tutto il mondo diventando una delle voci più autorevoli della categoria, tanto che ha incontrato anche esponenti del governo per cercare di allentare le misure.

Nella città dei Papi è conosciuto come ristoratore di successo e come politico. Infatti fino a quando non ha deciso di prendere le redini del Movimento Mio Italia era un esponente di spicco di Fratelli d'Italia e per anni è stato una delle stelle delle formazioni di destra e centrodestra (An, Pdl poi FdI) ricoprendo anche la carica di consigliere provinciale. Ma, prima di tutto, è un ristoratore e dunque quando ha deciso di "difendere la categoria" ha lasciato tutti gli incarichi politici. la sua voce in questi mesi è arrivata addirittura su Al Jazeera.

A Viterbo ormai da anni è il titolare di uno dei ristoranti di maggiore successo: l'Osteria del Vecchio Orologio. Il locale nasce nel 1966 e, a distanza di oltre 50 anni, è diventato uno dei ristoranti tipici più ricercati e frequentati di Viterbo. Negli anni è diventata tappa obbligata per i turisti in visita nella Città dei Papi. Elabora vecchie ricette della Tuscia abbinate a nuove intuizioni, dove però l’elemento fondamentale é la materia prima del mercato ortofrutticolo e del mattatoio viterbese. A Viterbo, come detto, il ristorante è quasi una tappa obbligata e il suo titolare per difendere questa tradizione si è gettato in una battaglia che ha superato i confini della città.

Questa sera, giovedì 29 aprile, Paolo Bianchini sarà ospite di Anni 20 il programma che va in onda su Rai 2 alle 21.20.

