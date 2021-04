Ignazio Moser, l'amore per Cecilia Rodriguez. L'ex ciclista è figlio del campionissimo Francesco

29 aprile 2021 a

Finalmente Ignazio Moser entra nell'Isola dei Famosi 2021. Lo farà stasera, giovedì 29 aprile 2021, nel corso della tredicesima puntata del reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi. La trasmissione negli ultimi appuntamenti è andata un po' in difficoltà dal punto di vista dell'audience e la produzione punta molto sull'arrivo dell'ex ciclista su strada per dare un po' più di vivacità. Dopo alcuni giorni bloccato in Messico, Moser jr è riuscito a raggiungere l'Honduras e vediamo che ruolo avrà all'interno del gruppo che ha perso alcuni dei concorrenti più carismatici: da Elisa Isoardi a Paul Gascoigne passando per Vera Gemma.

Ex ciclista su strada, figlio del grande Francesco e nipote di Diego, Aldo ed Enzo, cugino di Moreno, Ignazio è originario di Trento, ha 28 anni, ed legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, conosciuta durante l’esperienza proprio in un altro reality: il Grande Fratello Vip. Un amore molto passionale. Da adolescente ha seguito le orme del padre - vincitore del Giro d'Italia ma anche di grandi classiche come Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix e Giro di Lombardia - iniziando a gareggiare con l'Us Montecorona di Giovo. Vince il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores, poi passa tra i dilettanti dove conquista la medaglia di bronzo all'Europeo nell’inseguimento a squadre su pista. Quindi il salto nella categoria Under 23 ma, dopo aver ottenuto la prima vittoria internazionale su strada, in Giappone, alla Shimano Suzuka Road Race, decide di appendere la bici al chiodo.

Si è così dedicato all'azienda vitivinicola di famiglia ma soprattutto coltiva la passione per la televisione. Dopo aver debuttato in televisione come opinionista del Giro d’Italia 2017 nella trasmissione di Rai2. La grande corsa, l’11 settembre 2017 entra nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente del programma condotto da Ilary Blasi su Canale5. Viene eliminato in semifinale con il 57 per cento dei voti. Nel 2020 conduce con Cecilia Rodríguez la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV. Ora l’Isola dei Famosi.

