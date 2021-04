Sergio Endrigo, il successo a Sanremo, la malattia e l'amore per Maria Giulia. Il ricordo della figlia Claudia

29 aprile 2021 a

a

a

Claudia Endrigo, figlia del grande artista Sergio Endrigo e della moglie Lula, ospite di Oggi è un altro giorno la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. La vita di Claudia, 56 anni, è da sempre votata a far durare la memoria artistica del padre. E proprio il ricordo del musicista sarà al centro della sua presenza in tv oggi giovedì 29 aprile 2021.

Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone ci sono Luca Barbarossa e Federico d'Incà

Sergio Endrigo è stato uno dei cantautori più importanti nella storia della musica italiana. Omaggiato negli ultimi anni a più riprese da colleghi più giovani come Morgan, l’artista di Pola fu capace di vincere un Festival di Sanremo con un brano d’autore senza mai piegarsi definitivamente alle esigenze della musica commerciale, e rimanendo fedele alla sua poetica. Nato a Pola, in Istria, classe 1933, crebbe proprio nella penisola attualmente croata, fino a quando le vicende seguenti la fine della Seconda guerra mondiale lo costrinsero ad abbandonare Pola con la madre (il padre era morto nel 1939) nel 1947 trasferendosi quindi come profugo a Brindisi e poi a Venezia. Negli anni Sessanta partecipò al Festival di Sanremo ma fu solo nel 1968, al terzo tentativo, che raggiunse la vittoria grazie a Canzone per te, presentata insieme a Roberto Carlos. Si trattava della prima volta che un esponente della scuola cantautorale conquistava il successo nel Festival, e qualcuno collegò questo successo al tragico suicidio dell’anno precedente di Luigi Tenco. Il filo conduttore con Sanremo continuò: si presentò di nuovo altre tre volte arrivando in una occasione secondo e in un'altra terzo (con Iva Zanicchi). Seguirono altre tre partecipazioni, l'ultima nel 1986.

Tra alti e bassi Endrigo continuò la sua carriera fino al 2000, anno della sua ultima tournée in America Latina. Morì il 7 settembre 2005 a Roma a causa di un cancro ai polmoni. La sua salma è sepolta a Terni, all’interno della tomba di famiglia. Sergio si sposò nel 1963 con Maria Giulia Bartolacci, detta Lula, morta nel 1994. Dalla loro relazione nacque la loro unica figlia, Claudia, nel 1965.

Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone ci sono Luca Barbarossa e Federico d'Incà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.