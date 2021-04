Un passo dal cielo, lo scalatore accusato della morte della fidanzata

29 aprile 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 29 aprile, su Rai 1 il quinto appuntamento con Un passo dal cielo 6, i guardiani. Inizio alle ore 21.25 per la puntata della serie televisiva realizzata nel nostro Paese. Francesco Neri (Daniele Liotti) e Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, si trovano a dover lottare contro la criminalità ma vogliono essere anche e soprattutto i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Non è facile considerato il luogo particolarmente delicato, ma anche quello che accade. I due non si tirano certo indietro.

Dritto e Rovescio, Salvini sul caso Quota 100 e il tentativo di intervistare Beppe Grillo

Il titolo dell'episodio è La domesticazione dell’uomo. La trama. Un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, e Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni che ci sono tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano su quanto è accaduto. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro.

Amore criminale, la storia di Giordana: uccisa dall'ex con 48 coltellate

Un passo dal cielo si conferma come una delle serie più amate della televisione italiana. Le prime tre stagioni sono state incentrate sulla vita di Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill, comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido, in Trentino Alto Adige. Ma dalla quarta stagione, il nuovo comandante è Francesco Neri che viene interpretato da Daniele Liotti. Dalla sesta stagione si è trasferito a San Vito di Cadore, in Veneto. La serie è iniziata nel 2011 ed è ancora in produzione. Sono ottanta le puntare realizzate e sempre seguite con grande entusiasmo da parte del pubblico. Per la principale rete della televisione di Stato un programma considerato molto sicuro.

Anna Tatangelo si racconta a Silvia Toffanin: un altro amore e la nuova canzone, Serenata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.