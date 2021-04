Uomini e Donne, Giacomo e Carolina: arrivo imprevisto. Gemma Galgani, aria di addio

29 aprile 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne, oggi giovedì 29 aprile 2021. La puntata che va in onda su Canale 5 alle ore 14.45 porta anche una anticipazione che riguarda Gemma Galgani e il suo futuro nel dating show condotto da Maria De Filippi.

La nemica, Tina Cipollari, ieri era in studio, e adesso i fan della trasmissione si chiedono che cosa farà Gemma Galgani. La dama ormai da anni è ferma in studio senza ottenere molto successo in amore e si parla sempre più spesso di un suo abbandono. certo la popolarità della dama di Torino è molto alta a dispetto delle difficoltà che invece ha incontrato in amore.

Uomini e Donne, Giacomo e il bacio con Martina. Trono Over: largo a Isabella Ricci

Al centro dello studio di Uomini e donne oggi pomeriggio troveranno comunque spazio gli over Amodio e Francesca. I due sono ormai già ad un mese di conoscenza e molto probabilmente pronti ad abbandonare insieme il programma ma ci sarà spazio anche per Giacomo e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Gemma a cena con Roberto ma c'è Aldo. Massimiliano ed Eugenia faccia a faccia

"Ormai da un po’ si parla di possibile scelta per lui e proprio nella nuova puntata del trono classico sembra che ci sarà novità importanti in corso. Chi ha seguito il programma da sempre, sa bene anche che non è la prima volta che nell’ultima fase della conoscenza fa capolino anche la mamma del tronista e sembra che l’importante incontro sia destinato a Carolina con tutto quello che questo significa per la sua rivale che questo pomeriggio si ritroverà a fare i conti con questa novità un po’ troppo destabilizzante", rivela nella presentazione il sito specializzato ilsussidiario,net. L’incontro tra Carolina e la futura suocera andrà a favore di quest’ultima nel finale del percorso di Giacomo a Uomini e donne? Questo non è dato a sapere e più tardi capiremo però molti dettagli in questo appuntamento settimanale sulla rete ammiraglia Mediaset.

Uomini e donne, Gemma in lacrime per un altro rifiuto: polemica social su Samantha



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.