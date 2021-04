Federico D'Incà, l'amore del ministro per la figlia Maria Deva corre anche sui social

29 aprile 2021 a

Federico D'Incà, oggi giovedì 29 aprile 2021, è ospite di Oggi è un altro giorno la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Il ministro per i rapporti con il Parlamento affronterà con Serena Bortone alcune delle tematiche di maggiore attualità politica, a partire dalle ultime novità riguardanti il Recovery.

Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone ci sono Luca Barbarossa e Federico d'Incà

Originario di Belluno, 45 anni compiuti, D'Incà è ministro per i rapporti con il Parlamento già dal governo Conte II, dal settembre 2019. e ora anche con quello di Draghi. Laureato in economia e commercio all’Università degli Studi di Trento, attivista civico sul territorio bellunese, ex portalettere e operaio, ha aderito ai primi meetup del Movimento5 stelle diventando promotore delle liste a Belluno e Feltre, nel 2012. In precedenza le sue prime esperienze nel mondo della politica erano state con i colori dell'Udc di Casini. Deputato della Repubblica italiana dal 2013, ha avanzato in Parlamento diverse istanze provenienti dai territori montani del Veneto. Ha ricoperto anche il ruolo di Capogruppo e successivamente, di presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle.

Sposato, ha una figlia di nome Maria Deva. Piuttosto attivo sui social - su Instagram vanta circa 1.200 followers - come gran parte dei pentastellati pubblica spesso momenti di vita privata come, ultimamente, le "lezioni" di bolle di sapone presa da sua figlia. Ma anche disegni fatti insieme, giochi sulla neve, al mare, al parco giochi: sempre con protagonista la sua piccolina. Ma anche momenti di relax familiare durante le vacanze. Nelle ultime ore D'Incà ha annunciato un rinforzo di un contingente di 82 vigili del fuoco in Veneto ( il nuovo personale raggiungerà le sette province venete: 8 nella provincia di Belluno; 6 in quella di Padova; 5 in quella di Rovigo; 12 in quella di Treviso; 27 in quella di Venezia; 14 in quella di Verona e 10 nella provincia di Vicenza).

